در منابع حدیثی شیعه، برای زیارت امام حسین(ع) تنها یک توصیه کلی نیامده، بلکه در برخی روایات حتی درباره فاصله زمانی زیارت نیز سخن گفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زیارت امام حسین (ع) در فرهنگ شیعه فقط یک سفر زیارتی معمولی نیست؛ بلکه نوعی تجدید عهد، بازسازی ایمان و زنده نگه داشتن پیوند با مدرسه کربلاست. به همین دلیل، در روایات اهل‌بیت (ع) بر زیارت این امام بزرگوار تأکید فراوان شده است. اما در میان این همه تأکید، یک پرسش مهم برای بسیاری از مؤمنان وجود دارد: آیا برای زیارت امام حسین (ع) زمان مشخصی توصیه شده است؟ اگر کسی در نزدیکی کربلا زندگی می‌کند، آیا باید بیشتر به زیارت برود؟ و اگر کسی دور است، تا چه مدت می‌تواند میان دو زیارت فاصله بیفتد؟

در پاسخ به این پرسش، یکی از روایت‌های معروف و قابل توجه از امام صادق (ع) نقل شده که در آن، فاصله زیارت بر اساس نزدیکی و دوری راه بیان شده است. ابن‌قولویه قمی (ره) در کتاب ارزشمند «کامل‌الزیارات» این روایت را آورده است. متن روایت چنین است:

حدثنی محمد بن الحسن، قال: حدثنی أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

یا مفضل، إن قبر الحسین علیه السلام یزار فی کل جمعة، وفی کل شهر، وفی کل سنة، ومن کان بعیداً فلیزره فی کل ثلاث سنین.

ترجمه روایت چنین است:

امام صادق (ع) فرمود: «ای مفضل، قبر امام حسین (ع) در هر جمعه، و در هر ماه، و در هر سال زیارت می‌شود، و هر کس دور باشد، پس در هر سه سال یک‌بار آن را زیارت کند.»

این روایت، از نظر محتوا، بسیار لطیف و راهگشاست. امام صادق (ع) در واقع زیارت را از یک عمل کاملاً احساسی و مقطعی خارج می‌کنند و برای آن نوعی نظم معنوی در نظر می‌گیرند. در این نگاه، زیارت امام حسین (ع) باید در زندگی مؤمن حضور داشته باشد، اما این حضور، متناسب با توان و فاصله افراد تنظیم می‌شود. کسی که نزدیک است، نباید از زیارت غافل بماند؛ و کسی که دور است، نباید خود را به‌خاطر دوری راه از فیض زیارت محروم بداند.

نکته مهم این است که این روایت، بیشتر جنبه توصیه و ترغیب دارد، نه وجوب فقهی. یعنی امام صادق (ع) در حال بیان یک الگوی مطلوب برای انس مستمر با قبر سیدالشهدا (ع) هستند، نه تعیین یک حکم الزام‌آور. به همین دلیل، فقیهان و شارحان حدیث این‌گونه روایات را در چارچوب استحباب و توصیه معنوی فهم کرده‌اند. یعنی اگر کسی بیش از این فاصله هم نتوانست مشرف شود، از ثواب و برکت زیارت محروم نیست؛ اما از سوی دیگر، اگر کسی امکان رفت‌وآمد دارد، بهتر است ارتباطش با کربلا را به تأخیر طولانی نیندازد.

در کنار این روایت، نقل‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد زیارت امام حسین (ع) می‌تواند در زمان‌های مختلف انجام شود. در برخی روایات، زیارت در هر جمعه برجسته شده است. در برخی دیگر، ماهانه یا سالانه بودن آن مطرح شده است. این تنوع نشان می‌دهد که فرهنگ زیارت، فقط برای روز‌های خاص یا مناسبت‌های بزرگ نیست؛ بلکه یک پیوند دائمی با امام و آرمان اوست. همان‌طور که انسان مؤمن برای نماز، قرآن و دعا زمان‌بندی دارد، برای زیارت نیز می‌تواند برنامه داشته باشد.

از منظر تربیتی، این روایت یک پیام مهم هم دارد: فاصله جغرافیایی نباید به فاصله قلبی تبدیل شود. ممکن است فردی در نجف، اهواز، تهران یا حتی کشور‌های دوردست زندگی کند و نتواند هر ماه به کربلا برود؛ اما همین روایت می‌گوید که محبت به امام حسین (ع) نباید در دل‌ها سرد شود. اگر راه دور است، هر سه سال یک‌بار؛ اگر نزدیک است، هر ماه؛ و اگر نزدیک‌تر و آماده‌تر است، حتی هر جمعه. این یعنی زیارت باید زنده باشد، نه فراموش‌شده.

امروز که سفر‌ها آسان‌تر از گذشته شده، معنای این روایت برای ما پررنگ‌تر هم هست. در گذشته، رفتن به کربلا برای بسیاری از شیعیان با خطر، هزینه و سختی‌های فراوان همراه بود. امروز شاید هماهنگی‌های اداری یا تهیه بلیت دشوار باشد، اما در مقایسه با گذشته، راه بسیار هموارتر شده است. همین تفاوت، مسئولیت ما را بیشتر می‌کند. وقتی میلیون‌ها نفر در پیاده‌روی اربعین از نقاط مختلف دنیا راهی کربلا می‌شوند، این سؤال جدی‌تر می‌شود که آیا ما نباید در حد توان خود، برنامه‌ای برای استمرار زیارت داشته باشیم؟

البته باید توجه داشت که زیارت فقط به حضور جسمی خلاصه نمی‌شود. در روایات دیگر، برای کسانی که امکان حضور ندارند، زیارت از راه دور نیز سفارش شده است. این یعنی اگر کسی میان دو سفر فاصله افتاد، نباید پیوندش را قطع‌شده بداند. خواندن زیارت‌نامه، یاد امام، سلام از دور، و زنده نگه داشتن نام و سیره حضرت، همه می‌تواند بخشی از همان زیارت باشد؛ اما اصل ماجرا این است که اگر راهی باز شد، نباید فرصت را از دست داد.

جالب است که در همان روایت، امام صادق (ع) سه سطح را کنار هم می‌گذارند: جمعه، ماه، سال و سه سال. این چینش، به‌نوعی طبقه‌بندی اهل دل است. بعضی‌ها چنان دلبسته‌اند که هر هفته دلشان هوای کربلا می‌کند؛ بعضی‌ها شرایطشان اجازه می‌دهد هر ماه بروند؛ بعضی‌ها در طول سال به زیارت می‌رسند و برخی هم به سبب دوری راه، هر سه سال یک‌بار توفیق می‌یابند. پیام امام این است که هیچ‌کس از دایره زیارت بیرون نماند؛ هر کس به اندازه امکانش در این میدان حضور داشته باشد.

در فضای امروز، این روایت حتی از نظر رسانه‌ای و فرهنگی هم پیام دارد. همان‌طور که مناسبت‌های گوناگون در ذهن مردم با تقویم خاص زنده می‌ماند، کربلا هم باید در تقویم زندگی مؤمن حضور داشته باشد. بسیاری از افراد برای سفر‌های دنیوی، برنامه‌های کاری یا رویداد‌های مختلف زندگی از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی می‌کنند؛ پس چرا برای زیارت امام حسین (ع)، که ستون هویت شیعی و احیای دین است، برنامه‌ریزی نکنیم؟ اگر انسان برای یک سفر چندروزه کاری یا تفریحی تقویم می‌چیند، برای زیارتی که با آن دلش تازه می‌شود، باید دقیق‌تر و جدی‌تر باشد.

در منابع حدیثی، زیارت امام حسین (ع) گاهی با اشک، گاهی با شوق، گاهی با غربت و گاهی با امنیت و آرامش توصیف شده است. اما در همه این صورت‌ها، یک اصل ثابت است: این زیارت نباید از زندگی مؤمن حذف شود. فاصله سه‌ساله که در روایت آمده، در حقیقت سقفِ دوریِ قابل‌پذیرش برای کسی است که امکان زیارت دارد و نمی‌خواهد از این پیوند عظیم جدا شود. این عبارت، بیش از آنکه برای توجیه دوری باشد، برای بیدار کردن اشتیاق است.

از همین رو، اگر کسی بپرسد من چند وقت یک‌بار باید به زیارت امام حسین (ع) بروم، پاسخ روایی این است که اگر نزدیک هستی، دست‌کم ماهی یک‌بار؛ اگر دور هستی، سالی یک‌بار؛ و اگر خیلی دوری، حداکثر هر سه سال یک‌بار. اما این پاسخ فقط یک عدد نیست، بلکه یک سبک زندگی است. یعنی مؤمن نباید اجازه دهد کربلا از حافظه معنوی‌اش حذف شود. هر بار که توفیق رفتن پیدا می‌کند، باید این فرصت را به‌عنوان تجدید عهدی دوباره ببیند؛ عهد با امامی که خونش دین را زنده کرد و نامش تا امروز چراغ راه دل‌هاست.

منبع: خبرآنلاین