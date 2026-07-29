دستگاه تصفیه آب خانگی برای اینکه بتواند آب با کیفیت مناسبی تولید کند، نیاز به نگهداری منظم دارد. یکی از مهمترین بخشهای نگهداری این دستگاه، تعویض به موقع فیلترها است. فیلترهای تصفیه آبدر طول زمان با جذب ذرات، رسوبات، کلر و مواد آلاینده، به مرور کارایی اولیه خود را از دست میدهند و در صورت بیتوجهی ممکن است عملکرد دستگاه کاهش پیدا کند. بسیاری از کاربران این سوال را دارند که زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب چه زمانی است و آیا باید همه فیلترها را در یک زمان تعویض کرد یا خیر. پاسخ به این سوال به عوامل مختلفی مانند کیفیت آب منطقه، میزان مصرف روزانه، تعداد افراد خانواده و نوع فیلترهای استفادهشده بستگی دارد. به همین دلیل نمیتوان برای همه دستگاهها یک زمان ثابت در نظر گرفت. در این محتوا بررسی میکنیم که هر کدام از فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی چه زمانی نیاز به تعویض دارند. در این خبر باشگاه خبرنگاران جوان به سوالات رایجی که در این زمینه برای کاربران مطرح میشود نظیر: هر چند وقت یکبار باید فیلتر دستگاه تصفیه آب را تعویض کرد؟ از کجا بفهمیم فیلتر تصفیه آب نیاز به تعویض دارد؟ آیا همه فیلترهای دستگاه تصفیه آب همزمان تعویض میشوند؟ چه عواملی باعث کاهش عمر فیلترها میشوند؟ هزینه تعویض فیلتر تصفیه آب چقدر است؟ هنگام خرید فیلتر جدید باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ نیز میپردازیم.
انواع فیلتر تصفیه آب و زمان مناسب تعویض آنها
هر کدام از فیلتر های دستگاه تصفیه آب وظیفه مشخصی دارند و زمان تعویض آنها با توجه به میزان مصرف، کیفیت آب ورودی و شرایط استفاده از دستگاه متفاوت است. به همین دلیل، همه فیلترها در یک زمان مشخص تعویض نمیشوند. در جدول زیر رایج ترین انواع فیلترهای دستگاه تصفیه آب خانگی و زمان تقریبی بررسی و تعویض آنها آورده شده است:
ورده شده است:
|
نوع فیلتر
|
وظیفه فیلتر
|
زمان تقریبی تعویض
|
فیلتر الیافی دستگاه تصفیه آب
|
حذف ذرات معلق، شن، گلولای و رسوبات موجود در آب
|
معمولاً هر ۳ تا ۶ ماه یکبار (بسته به میزان آلودگی آب ورودی)
|
فیلتر کربن گرانول تصفیه کننده آب
|
حذف کلر، بو، طعم نامطلوب و برخی ترکیبات آلی
|
معمولاً هر ۶ ماه یکبار
|
فیلتر کربن بلاک دستگاه تصفیه آب خانگی
|
تکمیل فرآیند حذف کلر و محافظت از فیلتر ممبران
|
معمولاً هر ۶ ماه یکبار
|
فیلتر ممبران اسمز معکوس دستگاه تصفیه آب
|
حذف بخش زیادی از املاح محلول، نیترات، فلزات سنگین و ناخالصیهای بسیار ریز
|
معمولاً حدود ۱ تا ۲ سال، با توجه به کیفیت آب و عملکرد دستگاه
|
فیلتر پست کربن تصفیه آب خانگی
|
بهبود طعم و بوی آب پس از عبور از مخزن
|
معمولاً هر ۱۲ ماه یکبار
|
فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب
|
افزودن برخی املاح مفید و بهبود طعم آب
|
معمولاً هر ۱۲ ماه یکبار
|
فیلتر قلیایی تصفیه کننده آب
|
افزایش جزئی pH آب و بهبود ویژگیهای طعمی آب
|
معمولاً حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه
|
فیلتر UV تصفیه آب خانگی
|
کمک به کنترل میکروارگانیسمها با استفاده از نور فرابنفش
|
معمولاً طبق توصیه سازنده و پس از کاهش عملکرد لامپ
نکات مهم در هنگام تعویض فیلتر تصفیه آب
تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب فقط خارج کردن فیلتر قدیمی و قرار دادن فیلتر جدید نیست؛ رعایت چند نکته ساده هنگام این کار میتواند از آسیب به دستگاه جلوگیری کند و باعث شود فیلتر جدید عملکرد مناسبی داشته باشد.
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انتخاب فیلتر مناسب برای مدل دستگاه: قبل از خرید فیلتر، باید از سازگاری آن با دستگاه تصفیه آب خود مطمئن شوید. استفاده از فیلتر نامناسب یا بیکیفیت ممکن است باعث کاهش عملکرد دستگاه یا ایجاد مشکلاتی در سیستم تصفیه شود.
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تعویض فیلترها در زمان مناسب: نباید تعویض فیلتر را تنها زمانی انجام داد که کیفیت آب تغییر کرده باشد. بهتر است طبق شرایط مصرف و توصیههای مربوط به نوع فیلتر، وضعیت آنها بررسی و در زمان مناسب تعویض شوند.
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بستن شیر ورودی آب قبل از شروع کار: پیش از باز کردن محفظه فیلترها، حتماً شیر ورودی آب دستگاه بسته شود تا از نشتی آب یا ایجاد فشار اضافی در هنگام تعویض جلوگیری شود.
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رعایت بهداشت هنگام تعویض فیلتر: هنگام نصب فیلتر جدید، دستها و تجهیزات مورد استفاده باید تمیز باشند؛ زیرا آلودگیهای خارجی میتوانند روی کیفیت آب خروجی تأثیر بگذارند.
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بررسی وضعیت سایر فیلترها: هنگام تعویض یک فیلتر، بهتر است وضعیت باقی فیلترهای دستگاه نیز بررسی شود. گاهی ممکن است یکی از فیلترها نیاز به تعویض داشته باشد، اما سایر فیلترها نیز به پایان عمر مفید خود نزدیک شده باشند.
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هواگیری و شستوشوی اولیه فیلتر جدید: بعد از نصب فیلترهای جدید، معمولاً لازم است مقداری آب از سیستم عبور داده شود تا ذرات باقیمانده احتمالی از بین بروند و دستگاه آماده استفاده شود.
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بررسی نشتی بعد از تعویض فیلتر: پس از پایان کار، اتصالات و محفظه فیلترها باید بررسی شوند تا از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل شود. نشتیهای کوچک در صورت بیتوجهی میتوانند به مرور باعث آسیب به قطعات دستگاه شوند.
چرا تعویض به موقع فیلتر تصفیه آب اهمیت دارد؟
فیلترها مهمترین بخش دستگاه تصفیه آب هستند و وظیفه حذف ذرات، رسوبات، کلر و برخی آلایندههای موجود در آب را بر عهده دارند. با گذشت زمان و استفاده مداوم، ظرفیت فیلترها کاهش پیدا میکند و دیگر نمیتوانند مانند روزهای اول عملکرد مناسبی داشته باشند. به همین دلیل، رعایت زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب اهمیت زیادی دارد و یکی از اصلیترین اقدامات برای نگهداری صحیح دستگاه محسوب میشود. مهمترین دلایل تعویض به موقع فیلتر تصفیه آب عبارتاند از:
- حفظ کیفیت آب خروجی دستگاه
- جلوگیری از کاهش عملکرد دستگاه
- افزایش عمر قطعات دستگاه تصفیه آب
- کاهش هزینههای تعمیرات در آینده
- جلوگیری از افت فشار آب تصفیهشده
- محافظت از فیلترهای تخصصیتر
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اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه در طولانی مدت
از کجا بفهمیم زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب رسیده است؟
تشخیص زمان مناسب تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب یکی از مهمترین نکات در نگهداری این سیستم است. بسیاری از کاربران تا زمانی که مشکل واضحی در آب خروجی مشاهده نکنند، تعویض فیلتر را به تعویق میاندازند؛ اما کاهش عملکرد فیلترها همیشه با تغییر ظاهری آب مشخص نمیشود. بررسی چند نشانه ساده میتواند به شما کمک کند تا زمان مناسب سرویس و تعویض فیلترها را بهتر تشخیص دهید. مهمترین نشانههایی که نشان میدهند فیلتر دستگاه تصفیه آب نیاز به تعویض دارد عبارتاند از:
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تغییر در طعم یا بوی آب: یکی از اولین نشانههای کاهش عملکرد فیلترها، تغییر طعم یا بوی آب تصفیهشده است. اگر آب خروجی مانند قبل تازگی و کیفیت مناسب را ندارد، ممکن است فیلترهای کربنی دستگاه نیاز به بررسی یا تعویض داشته باشند.
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کاهش فشار آب خروجی از شیر تصفیه: گرفتگی فیلترهای اولیه مانند فیلتر الیافی یا کربنی میتواند باعث کاهش جریان آب در دستگاه شود. اگر متوجه شدید آب تصفیهشده با فشار کمتری خارج میشود، بهتر است وضعیت فیلترها بررسی شود.
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تغییر رنگ فیلترهای اولیه: فیلترهای شفاف دستگاه معمولاً امکان مشاهده وضعیت ظاهری فیلتر را فراهم میکنند. تیره شدن یا تغییر رنگ قابل توجه فیلترهای اولیه میتواند نشانه تجمع رسوبات و ذرات و نزدیک شدن زمان تعویض آنها باشد.
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افزایش زمان پر شدن مخزن دستگاه: زمانی که فیلترها کارایی خود را از دست میدهند، عبور آب از مراحل تصفیه ممکن است کندتر شود. اگر مدت زمان تولید آب نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است، بررسی فیلترها ضروری است.
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تغییر در کیفیت آب خروجی: اگر دستگاه تصفیه آب شما بهدرستی کار نکند، ممکن است کیفیت آب خروجی کاهش پیدا کند. بررسی دورهای عملکرد دستگاه و اندازهگیری پارامترهایی مانند میزان املاح محلول (TDS) میتواند در تشخیص وضعیت دستگاه کمککننده باشد.
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گذشت زمان توصیهشده برای استفاده از فیلتر: حتی اگر نشانه ظاهری خاصی مشاهده نمیکنید، فیلترها پس از یک دوره مشخص نیاز به بررسی و تعویض دارند. عمر فیلتر دستگاه تصفیه آب به عواملی مانند کیفیت آب ورودی، میزان مصرف و نوع فیلتر بستگی دارد و نمیتوان برای همه شرایط یک زمان ثابت تعیین کرد.
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ایجاد صداهای غیرعادی در دستگاه: در برخی موارد، گرفتگی فیلترها میتواند باعث افزایش فشار کاری دستگاه و ایجاد عملکرد غیرعادی در بخشهای مختلف شود. در صورت مشاهده چنین مشکلاتی بهتر است فیلترها بررسی شوند.
عوارض عدم تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه آب
تعویض نکردن به موقع فیلترهای دستگاه تصفیه آب میتواند باعث کاهش عملکرد سیستم و ایجاد مشکلات مختلف در کیفیت آب و قطعات دستگاه شود. فیلترهایی که بیش از عمر مفید خود استفاده میشوند، دیگر توانایی لازم برای حذف آلایندهها را ندارند و ممکن است به بخشهای دیگر دستگاه نیز فشار وارد کنند. مهمترین عوارض تعویض نکردن فیلتر تصفیه آب عبارتاند از:
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کاهش کیفیت آب خروجی: فیلترهای فرسوده نمیتوانند مانند قبل آلایندهها، کلر و ذرات موجود در آب را حذف کنند و ممکن است طعم یا بوی آب تغییر کند.
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کاهش فشار آب تصفیهشده: گرفتگی فیلترها باعث کاهش جریان آب و کند شدن فرآیند تصفیه میشود.
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آسیب به فیلتر ممبران و قطعات داخلی دستگاه: فیلترهای اولیه وظیفه محافظت از بخشهای حساس دستگاه را دارند و تعویض نکردن آنها میتواند باعث فشار بیشتر روی ممبران و سایر قطعات شود.
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افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری: بیتوجهی به سرویس دستگاه ممکن است باعث خرابی قطعات و ایجاد هزینههای بیشتر در آینده شود.
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ایجاد تغییر در طعم و بوی آب: فیلترهای کربنی پس از مدتی کارایی خود را از دست میدهند و ممکن است باعث ایجاد طعم یا بوی نامطلوب در آب شوند.
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کاهش عمر مفید دستگاه تصفیه آب: عملکرد نامناسب فیلترها میتواند باعث شود دستگاه بیشتر از حد معمول کار کند و استهلاک قطعات افزایش پیدا کند.
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افزایش احتمال رشد آلودگی داخل فیلترهای قدیمی: فیلترهایی که مدت زیادی استفاده شدهاند، در صورت عدم تعویض میتوانند محل تجمع رسوبات و مواد باقیمانده شوند.
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افزایش مصرف آب و انرژی دستگاه: کاهش راندمان فیلترها ممکن است باعث شود دستگاه برای تولید آب تصفیهشده نیاز به زمان و فعالیت بیشتری داشته باشد.