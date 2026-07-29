باشگاه خبرنگاران جوان - تحریفات یکی از آسیبهایی است که در ادوار مختلف سایه شوم خود را بر وقایع و رویدادها میافکند و باعث میشود حقیقت آنگونه که هست ثبت نشده و جریان روایت تاریخی از مسیر اصلی خود خارج شود. اتفاقی که زمینه را برای کج فهمیها باز کرده و بر نگرش و بنیانهای فکری مردمان اثر میگذارد. تحریف تاریخی آنقدر خطرناک است که تنها مربوط به یک رویداد نمیشود بلکه میتواند تاریخ یک ملت را تا مدتهای با تغییر و دگرگونی مواجه کند
پس از بعثت رسول خدا عاشورا بیشترین نقش اصلاحی و بیدارگونه را در فرهنگ مسلمانان ایفا کرده است. هیچ حادثهای هرچند بزرگ و گسترده هم باشد از نظر مثبت نمیتواند با عاشورا مقایسه شود. همین موضوع است که دشمنان و دسیسه چینان را برآن داشت تا با انواع تحریفها به دنبال هجمه علیه این رویداد بزرگ جریان ساز در جهان اسلام شوند. جریانی که میتواند در هر برهه از تاریخ نقش را ایفا کرده و مردمانی را در برابر ظلم و ستم و در دفاع از حقیقت و اسلام قرار دهد.
از داستانهای ساختگی تا خرافات عوام پسند بخشی از نمونههای تحریفات در موضوع عاشوراست که گاه چنان تند و تیز است که گویی از پیش از عاشورا تدارک آن دیده شده. دشمنان با تحریفات بعضا به طور ریشهای به تخریب تاریخ تشییع و تحقیر و توهین دست زدهاند.
اهمیت این موضوع باعث نگارش کتابی در ارتباط با تحریفات عاشورایی نوشته محمد صحتی سردرودی با عنوان «تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین» شد. از آنجا که راه حل در شناخت درست مسائل نهفته است، کتاب سعی کرده تا در قدم اول به خوبی تحریفات را شناسایی کرده و آنان را از یکدیگر تفکیک و تمیز دهد.
کتاب در ۲ بخش کلی شامل تحریف و تحریفگران و پا به پای تاریخ با تحریفات عاشورا نوشته شده است. هر بخش شامل فصولی است. فصل نخست از بخش اول به واژه شناسی تحریف پرداخته و در فصل دوم عواملی که منجر به تحریف عاشورا میشود را بشمرده و بررسی نمونههای آن پرداخته است. فصل سوم کتاب در خصوص عوامل تحریف در میان شیعیان است. فصل چهارم تحریفگران را معرفی میکند و نقدی به تاریخ نویسان دارد. جهت گیریهای تاریخی در نقلهای تاریخ نویسان زمینه را برای بسیاری از تحریفات باز کرده است. مسئلهای که باعث میشود روایت تاریخی از مسیر درست منحرف شده و اصل موضوع عاشورا را با حاشیههایی رو به رو کند.
بخش دوم بیشتر به دورههای زمانی و تحریفات مربوط به هر دوره اشاره دارد. فصل اول از میلاد تا قیام، فصل دوم از مدینه تا کربلا، فصل سوم در کربلا و عاشورا، فصل چهارم از کربلا تا مدینه با پیام آوران عاشورا و فصل پنجم تحریف در متون و احادیث است.
ناشر این کتاب نشر بین الملل بوده است و کتاب از سال ۱۳۹۳ تا به امروز به چاپ پنجم رسیده، با این وجود به نظر میرسد جلوههای بصری کتاب از جمله قطع، فونت و طراحی و صفحه آرایی نسبت به آنچه محتوای کتاب را در بر میگیرد جای کار و توجه بیشتری دارد. موضوعی که در نگاه اول خواننده به یک کتاب میتواند او را جذب خواندن کند.
منبع: مهر