باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفت جدی مجلس با گرانی بنزین را یادآور شد و گفت: مجلس با استدلال‌های خود، دولت را قانع کرد تا از گران شدن بنزین اجتناب کند.

نیکزاد افزود: در عوض، امکان جابجایی سهمیه‌های بنزین در کشور وجود دارد که در این زمینه، تصمیمات جدید به اطلاع مردم خواهد رسید.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران را مورد اشاره قرار داد و گفت: تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده، اما پرداختی‌ها بسیار پایین است.

وی تصریح کرد: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران تاکنون پرداخت شده و قرار شد تا ۲۲ مرداد، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مبلغ جدید نیز به حساب گندم‌کاران واریز شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این پرداختی‌ها، در مجموع ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پول گندم‌کاران پرداخت می‌شود و مابقی نیز قرار شد تا آخر شهریورماه تسویه شود.

نیکزاد ادامه داد: کشاورزان از کمبود گازوئیل گلایه‌مند بودند که مقرر شد در دو ماه باقی‌مانده از فصل زراعی جاری، ۲ میلیون لیتر گازوئیل به جهاد کشاورزی داده شود تا مشکل ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی در تأمین سوخت برطرف شود.

وی بیان کرد: دولت و مجلس تلاش می‌کنند تا در این شرایط جنگی کشور، موانع و مشکلات را به نحوی حل کنند تا زمینه برای جلب رضایتمندی مردم فراهم آید.

نایب‌رئیس مجلس در ادامه گفت: ما در حال حاضر به دنبال حفظ خانه هستیم، چرا که دشمن درصدد خراب کردن این خانه از بن و ریشه است.

نیکزاد به حضور آگاهانه مردم در صحنه و تجمعات شبانه اشاره کرد و گفت: همه کفار امروز در برابر اسلام قرار گرفته‌اند و همه کشور‌های منطقه، غرب و آمریکا را مورد حمایت قرار می‌دهند.

وی افزود: از همین امارات بود که دانش‌آموزان مدرسه میناب ما را مورد هجمه قرار دادند تا فجیع‌ترین حادثه در تاریخ این کشور به دست دژخیمان رخ بدهد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نه تنها در برابر این قلدری آمریکا تسلیم نمی‌شویم، بلکه تلاش ما بر این است تا قدرت ملی را مورد صیانت قرار دهیم.

منبع: تسنیم