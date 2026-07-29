باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کتائب حزبالله عراق در واکنش به حملات آمریکایی-سعودی علیه چندین استان در خاک عراق، اعلام کرد که حملاتی از این دست بدون پاسخ نخواهد ماند و اینکه پاسخ این گروه ممکن است شامل هدف قرار دادن داراییهای آمریکا در خاک عربستان باشد.
این گروه در بیانیهای اعلام کرد: «برای حفظ امنیت زائران امام حسین (ع)، پاسخ ما به تجاوز آمریکا تا پایان مراسم زیارت به تعویق خواهد افتاد. با این حال، این پاسخ قطعی است و اگر شرایط ایجاب کند، ممکن است داراییهای آمریکایی در عربستان را نیز هدف قرار دهد».
کتائب حزبالله همچنین تاکید کرد که عربستان «چیزی جز یک خائن یا ابزاری آلوده در دست کاخ سفید و دستگاههای اطلاعاتی آن نیست» و به دولت عراق تا ۶ اوت (۱۵ مرداد) مهلت داد تا نشان دهد توانایی دفاع از حاکمیت این کشور را دارد.
اربعین امسال مصادف با سهشنبه، ۱۳ مرداد خواهد بود. براساس اعلام ستاد مرکزی اربعین حسینی، تاریخ پیاده روی اربعین امسال از ۳ مرداد شروع میشود و تا ۱۰ روز ارائه خدمات ادامه دارد.
منبع: الجزیره