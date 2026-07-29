معاون وزیر آموزش و پرورش گفت:فعالیت آموزشی تمامی مدرسه‌های کشور در سال‌جاری به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احمد محمودزاده روز چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در دوران شیوع ویروس کرونا و در دوران جنگ تحمیلی، برگزاری آموزش در فضای مجازی باعث فقر علمی دانش‌آموزان شد.

وی افزود: به‌همین منظور تلاش می‌شود آموزش‌های دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۶ ـ ۱۴۰۵ به‌طور کامل حضوری باشد و هیچ مدرسه‌ای به بهانه بحران و کمبود انرژی تعطیل نمی‌شود.

محمودزاده به تاکید دولت چهاردهم مبنی دسترسی تمامی دانش‌آموزان به مدرسه اشاره و تصریح کرد: رییس‌جمهور برای ارتقای کیفیت آموزش در مدارس نگاه ویژه دارد و دولت چهاردهم در ۲ سال اخیر اقدامات قابل‌توجهی برای مدارس کشور انجام داده است.

وی با اشاره به همکاری ۱۷ دستگاه اجرایی با شورای آموزش و پرورش یادآور شد: هفت کارگروه زیرمجموعه شورای آموزش و پرورش فعالیت دارد که این کارگروه‌ها باید فعال و از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی دیگر برای ارتقای شاخص‌های مرتبط با آموزش و پرورش استان بهره‌گیری شود.

محمودزاده با اشاره به میزبانی چهارمحال و بختیاری برای برگزاری مسابقات ورزشی دانش‌آموزان کشور به میزبانی بام ایران در نیمه دوم امسال اظهار داشت: توجه به موضوع تربیت‌بدنی باعث جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی، افزایش انگیزه و افزایش سلامت جنسی و روانی در دانش‌آموزان می‌شود.

منبع:روابط عمومی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

برچسب ها: حضوری شدن مدارس ، سال تحصیلی
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معاون وزیر آموزش و پرورش: فعالیت تمامی مدارس کشور حضوری برگزار می‌شود
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