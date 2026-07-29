باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال و در محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه سنگین است.
وی افزود: در آزادراه تهران - پردیس و محور قدیم تهران - بومهن نیز در محدوده تونلهای پل اتوبان بابایی و جاجرود ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گفته محرابینیا، تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران - پردیس و محور قدیم تهران - بومهن روان است. همچنین تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور در ادامه به آخرین وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور اشاره کرد و گفت: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج در محدوده گلشهر، آزادراه تهران - کرج - قزوین از حدفاصل شهرک خاتم تا پایانه شهید کلانتری و آزادراه تهران - ساوه در محدوده احمدآباد مستوفی تا دهشاد و همچنین از حدفاصل شهرقدس تا شهریار سنگین است.
وی درباره محورهای منتهی به مرزهای کشور نیز اظهار کرد: ترافیک در محور حمیل - سرابله در محدوده تونل آزادی سنگین است، اما تردد در محورهای ایلام - مرز مهران، بستان - مرز چذابه، پیرانشهر - مرز تمرچین، خرمشهر - مرز شلمچه، قصرشیرین - مرز خسروی و مریوان - مرز باشماق به صورت روان جریان دارد.
محرابینیا همچنین از انسداد یک محور شریانی خبر داد و گفت: محور بندرعباس - لار در محدوده کلاتعلی و تردد از مسیر جایگزین کهورستان، منبعآب و بندرعباس انجام میشود.
وی تأکید کرد که رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راههای کشور استعلام کرده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفر ایمنی را برای خود و دیگر کاربران جادهای رقم بزنند.