باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت سایپا شرایط پیش‌فروش قطعی خودروی وارداتی چانگان CS55 پلاس را با موعد تحویل دی‌ماه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.

قیمت قطعی این خودرو ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان تعیین شده و متقاضیان در زمان ثبت‌نام باید مبلغ یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند. موعد تحویل خودرو نیز هفته چهارم دی‌ماه سال ۱۴۰۵ اعلام شده است. این محصول در سه رنگ مشکی متالیک، سفید صدفی سه‌پوششه و خاکستری متالیک عرضه خواهد شد.

بر اساس شرایط فروش، در صورتی که مشتری نسبت به پرداخت مبلغ دعوتنامه تکمیل وجه در مهلت مقرر اقدام نکند، دعوتنامه‌های بعدی با قیمت روز صادر خواهد شد و خسارت تأخیر نیز به وی تعلق نخواهد گرفت. همچنین اگر مشتری طی یک سال پس از سررسید دو دعوتنامه صادرشده نسبت به تکمیل وجه اقدام نکند، قرارداد فسخ شده و وجوه پرداختی بدون احتساب خسارت تأخیر به وی مسترد می‌شود.

متقاضیان برای ثبت‌نام باید پیش از آغاز فرآیند فروش، اطلاعات شخصی خود را در سامانه فروش اینترنتی سایپا ثبت یا به‌روزرسانی کرده و کد کاربری و رمز عبور دریافت کنند. محدودیت ثبت‌نام نیز به گونه‌ای است که هر کد ملی تنها مجاز به ثبت‌نام یک دستگاه خودرو خواهد بود و حداقل سن متقاضیان ۱۸ سال تعیین شده است.

طبق این بخشنامه، امکان صلح قرارداد، انتقال امتیاز خرید خودرو به اشخاص دیگر و فروش حواله به صورت وکالتی وجود ندارد. همچنین شماره حساب، شماره شبا و شماره تلفن همراه ثبت‌شده در سامانه باید به نام شخص متقاضی باشد.

سایپا تأکید کرده است که تمامی مراحل ثبت‌نام بر اساس خوداظهاری متقاضیان انجام می‌شود و در صورت احراز هرگونه مغایرت میان اطلاعات ثبت‌شده و شرایط اعلامی، ثبت‌نام متقاضی در هر مرحله از فرآیند فروش تا زمان تحویل خودرو باطل خواهد شد. در این شرایط، وجوه واریزی نیز به حساب معرفی‌شده مشتری بازگردانده می‌شود.

از دیگر شروط این طرح، یکسان بودن کد پستی محل سکونت متقاضی و استان نمایندگی انتخابی است. همچنین پس از انتخاب نمایندگی، امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت. مدل خودروی عرضه‌شده نیز مدل سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام شده است.

بر اساس بخشنامه فروش، در صورت افزایش هزینه‌های شماره‌گذاری، بیمه، مالیات، تعرفه‌های گمرکی و سایر هزینه‌های قانونی تا پیش از تحویل خودرو، مشتری موظف به پرداخت مابه‌التفاوت تعیین‌شده خواهد بود. علاوه بر این، ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان و همچنین به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه سخا برای انجام فرآیند شماره‌گذاری خودرو الزامی است.

سایپا همچنین اعلام کرده است در صورتی که خودرو پس از موعد تعیین‌شده در قرارداد به مشتری تحویل شود، مشروط به رعایت ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تأخیر سالانه معادل ۱۲ درصد به همراه سود مشارکت به مشتری پرداخت خواهد شد. سود مشارکت در این طرح ۱۱ درصد و سود انصراف نیز ۸ درصد تعیین شده است.