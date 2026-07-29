مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل از اعزام یکسره زائران به نجف اشرف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسین حسینی از اجرای طرح «حمل یکسره» زائران اربعین برای نخستین‌بار خبر داد و گفت: امسال برای نخستین‌بار در سال‌های اجرای طرح اربعین، حمل یکسره زائران در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این طرح با هماهنگی ستاد اربعین و دفاتر تخصصی سازمان راهداری طراحی و اجرا شده است تا زائرانی که قصد عزیمت به عتبات عالیات را دارند، از مبدأ تا مرز خروجی بدون توقف‌های غیرضروری جابه‌جا شوند.

حسینی ادامه داد: بر اساس این طرح، اطلاعات زائران در مبدأ ثبت و پالایش شده و داده‌های مربوط به آنان بر اساس کد ملی در اختیار پلیس گذرنامه قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری تصریح کرد: با هماهنگی انجام‌شده با پلیس، در مرز خسروی کنترل هویت و گذرنامه زائران داخل اتوبوس و با استفاده از تبلت‌های پلیس گذرنامه انجام می‌شود؛ بنابراین زائران نیازی به پیاده شدن از اتوبوس و ایستادن در صف‌های کنترل گذرنامه نخواهند داشت و پس از انجام کنترل‌ها مستقیماً به سمت عتبات عالیات حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده گفت: برای اجرای این طرح، مسیر خروجی مستقلی در پایانه مرزی خسروی پیش‌بینی شده و با همکاری گمرک، دستگاه ایکس‌ری چمدانی نیز در این مسیر نصب شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این طرح برای نخستین‌بار اجرا می‌شود، در مرحله نخست به‌صورت سراسری اجرا نشده و تنها در شهرهای تهران، قم، اصفهان و تبریز آغاز شده است تا در صورت رفع مشکلات احتمالی، در آینده به سایر مبادی نیز تعمیم یابد.

وی که در یک برنامه ویدیویی صحبت می‌کرد، در پایان گفت: در حال حاضر زائران مشمول این طرح پس از رسیدن به مرز خسروی، بدون پیاده شدن از اتوبوس، کنترل‌های گذرنامه و هویتی را انجام داده و سپس وارد خاک عراق می‌شوند.

برچسب ها: حج و زیارت ، کربلا ، نجف
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