وزیر ورزش و جوانان بر حمایت ویژه وزارت ورزش از رشته بوکس تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح آکادمی بوکس ایران، گفت: افتتاح این آکادمی فرصت مناسبی برای تحقق اهداف بوکس خواهد بود. وزارت ورزش همه تلاش خود را برای حمایت از بوکس می‌کند. بوکس یکی از رشته‌های مدال‌آور ما در بازی‌های آسیایی و به طور خاص در المپیک می‌تواند باشد.

او افزود: من بارها با حسینی و اهالی بوکس نشستم و صحبت کرده‌ام. همیشه کشوری مثل ازبکستان مدل موفقی در بوکس بوده است. وزیر ورزش آن‌جا دوست من است و یکی از اهداف من برای رفتن به ازبکستان دیدن آکادمی بوکس آن‌جاست. ازبک‌ها در بوکس ظرف ۲۰ سال موفق شدند در المپیک‌های توکیو و پاریس به مدال‌های طلا برسند. علتی که می‌خواهم به آن‌جا بروم و حسینی را هم با خودم ببرم درخواست کمک از ازبکستان برای بوکس ایران است. کارهای زیادی در بوکس داریم که باید انجام دهیم. همه استان‌های ما در بوکس استعداد دارند. از رییس فدراسیون به‌خاطر تلاش‌هایش به‌ویژه در دوران جنگ برای پیگیری ساخت آکادمی تشکر می‌کنم.

وزیر ورزش خاطرنشان کرد: اگر با همین امکانات کم با عشق و علاقه کار شود به موفقیت می‌رسیم. باید بپذیریم با اوج موفقیت در بوکس که واخر دهه ۴۰ بود خیلی فاصله داریم. بوکس را جزو اولین رشته‌هایی در ایران می‌دانیم که به صورت باشگاهی کارش را شروع کرد. به رییس فدراسیون توصیه می‌کنم باشگاه‌ها را وارد مدار برنامه‌ریزی کنید.

دنیامالی تصریح کرد: با امکانات جدید مسئولیت خانواده بوکس سنگین‌تر شده است. امیدواریم شاهد افزایش ظرفیت در استان‌ها باشیم و دوره‌های داوری و مربیگری برگزار شود. هر چه آموزش را جدی‌تر بگیریم شاهد موفقیت بیش‌تر بوکس خواهیم بود. خیلی‌ها فکر می‌کنند بوکس رشته خشنی است اما این یک رشته هنرمندانه است. ان‌شاءالله موضوع ساخت کمپ بوکس در ورزشگاه آزادی نیز پیگیری می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: احمد دنیامالی ، بوکس
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