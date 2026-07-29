باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای ردهبندی و فینال ۵ وزن دوم کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان امروز در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد.
در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا طهماسبپور در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر پاولوس تسنتیدیس از یونان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۷ بر ۱ چودهاری از هند را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. طهماسبپور در این مرحله هاناموری از ژاپن را با نتیجه ۱۰ بر صفر از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی راه پیدا کرد.
او در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ المیر چارکازوف از آذربایجان را مغلوب کرد و فینالیست شد. طهماسبپور در فینال با نتیجه ۸ بر ۶ مهدی باروتوف از تاجیکستان را مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد.