باشگاه خبرنگاران جوان - جبارعلی ذاکری، روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با محمود صابر معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در گرگان با انتقاد از توقف عملیات اجرایی توسعه مرکز لجستیک منطقه آزاد اینچه‌برون از سال ۱۴۰۱ و فرار سرمایه‌گذاران به دلیل بلاتکلیفی، تاکید کرد که این بحران، نه تنها گلستان را از یک فرصت طلایی محروم کرده، بلکه باعث شده تا صاحبان کالا برای ترانزیت کانتینرهای خود تا سه ماه آینده رزرو کنند و حتی برای واردات داروهای ضروری نیز با مانع مواجه شوند.

وی خاطرنشان کرد: اگر طرح جامع توسعه این مجموعه به سرانجام برسد، می‌توانیم حجم مبادلات را به مراتب افزایش دهیم، اما انبوه باری که هم‌اکنون در ایستگاه اترک انباشته شده، نشان می‌دهد شبکه اصلی ریلی کشور در این نقطه، توان پاسخگویی به نیازهای ترانزیتی را ندارد.

مدیرعامل راه‌آهن ایران به یکی از مهم‌ترین گره‌های فنی این پایانه اشاره کرد و گفت: بخش عمده بارهای ورودی از خط عریض (استاندارد روسی) وارد می‌شوند، اما زیرساخت تبدیل آن‌ها به خط نرمال (استاندارد اروپایی) در اینچه‌برون فراهم نیست.

وی ادامه داد: برای انتقال بار بین این دو خط، به جای استفاده از جرثقیل‌های مدرن و سریع، مجبوریم با جرثقیل‌های موجود، کانتینرها را بلند کرده، روی زمین بگذاریم و سپس به واگن نرمال منتقل کنیم که این فرآیند دست‌وپاگیر، هم هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و هم زمان سیر انجام کار را به شدت طولانی کرده است.

ذاکری به پیامدهای ناترازی زیرساختی منطقه آزاد اینچه‌برون اشاره کرد و گفت: اگر امروز یک بازرگان بخواهد ضروری‌ترین داروها را از چین وارد کند، باید سه ماه برای رزرو کانتینر منتظر بماند، چون ظرفیت مسیر و مقصد قفل است.

وی گفت: این بحران تنها به داخل کشور محدود نشده و روابط بین‌المللی ریلی را نیز تحت تاثیر قرار داده، بطوری که کار هر دو روز یک بار جلسه مجازی با وزیر راه‌آهن ترکمنستان برگزار می‌کنم و به جایی رسیده‌ایم که آمار واگن‌ها را لحظه‌ای با یکدیگر رد و بدل می‌کنیم.

ذاکری با اشاره به جلسات متعدد برای فعال‌سازی مجدد مسیر سرخس به منظور کاهش فشار از روی اینچه‌برون، خاطرنشان کرد: پیشنهاد دادیم که این پایانه با همین ظرفیت فعلی کار خود را انجام دهد و بار مازاد به سرخس هدایت شود، اما این یک راه‌حل موقتی است چرا که اگر این قفل زیرساختی باز نشود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ‌نمی‌توانند دوام بیاورند. ‌

منبع: ایرنا