چهاردهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو براساس اولویت‌بندی متقاضیان از ساعت ۱۹ امروز (چهارشنبه هفتم مرداد) آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو براساس اولویت‌بندی متقاضیان از ساعت ۱۹ امروز(چهارشنبه هفتم مرداد) آغاز می‌شود.

در این مرحله، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید در قالب طرح‌های فروش فوری ۳۰ روزه و فوق‌العاده ۹۰ روزه را خواهند داشت.

طبق اعلام ایران‌خودرو، در این دوره ثبت‌نام نیازی به مسدودسازی حساب بانکی متقاضیان و یا واریز وجه وجود ندارد.

در این دوره خودروهای پژو ۲۰۷ با موتور TU۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P هیدرولیک، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز و سقف شیشه‌ای، تارا دستی V1P، دنا اتوماتیک آپشنال، دنا پلاس با گیربکس ۶ سرعته مجهز به رینگ آلومینیومی و فولادی، رانا پلاس، سورن XU7P و سورن EF7 دوگانه سوز برای عرضه در نظر گرفته شده است.

 ثبت درخواست در سامانه خرید به نشانی esale.ikco.ir برای تمامی گروه‌ها از ساعت ۱۹ امروز آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز جمعه(نهم مرداد) ادامه خواهد داشت.

اطلاع‌رسانی درباره زمان برگزاری مراسم اولویت‌بندی با حضور مراجع نظارتی پس از پایان مهلت ثبت درخواست خرید از طریق وب‌سایت ikcopress.ir انجام می‌شود و نتایج نهایی نیز از طریق سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: ایران خودرو ، فروش خودرو
خبرهای مرتبط
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
بازار خودرو در انتظار سیگنال‌های جدید/ پیش فروش ایران‌خودرو قیمت‌ها را می‌شکند؟
فروش فوق‌العاده محصولات سایپا ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اولویت بندی دیگه چه صیغه ایه مگه قرعه‌کشی نباید باشه
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خیلی عجیبه ماشین ۳۵۰مردم میگن پول نداریم میرن ثبت نام میکنن ۵۰برابر ظرقیت همون ماشین میشه ۱۳۵۰بازم میگن نداریم و ثبت نام میکنن کی هستن چجوری
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
خجالت نمیکشید با این قیمتا؟؟ چند سال کار کنیم تا بتونیم یه ماشین بخریم؟ خدا ازتون نگذره
۳
۲۴
پاسخ دادن
ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو بدون نیاز به واریز وجه آغاز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ مرداد
پیش فروش قطعی محصولات سایپا اعلام شد
برنامه‌ریزی برای ورود ۷۵ هزار خودرو به کشور
بهترین چسب برای ورق استیل
تشریح نحوه تعیین نرخ ارز فعالان اقتصادی در خصوص واردات بدون انتقال ارز
چطور ساعت مچی مناسب استایل‌مان را انتخاب کنیم؟
۵ اشتباه رایج در انتخاب مبلمان که هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند
۷ اشتباه رایج هنگام خرید فالوور اینستاگرام
صادق: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اولویت دولت است
آخرین اخبار
جوی پایدار مهمان ۵ روز آینده در اکثر مناطق کشور
ثبت درخواست محصولات ایران‌خودرو بدون نیاز به واریز وجه آغاز شد
پیش فروش قطعی محصولات سایپا اعلام شد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران
خرید آنلاین بیمه مسافرتی چطور انجام می‌شود و چه نکاتی دارد؟
چطور ساعت مچی مناسب استایل‌مان را انتخاب کنیم؟
چه زمانی باید فیلتر دستگاه تصفیه آب را تعویض کنیم + راهنمای تصویری!
۵ اشتباه رایج در انتخاب مبلمان که هزینه‌های شما را چند برابر می‌کند
بهترین چسب برای ورق استیل
۷ اشتباه رایج هنگام خرید فالوور اینستاگرام
تشریح نحوه تعیین نرخ ارز فعالان اقتصادی در خصوص واردات بدون انتقال ارز
۵۵ درصد برنج مورد نیاز از داخل تامین می‌شود
آفرود در عرصه‌های منابع طبیعی کشور ممنوع است / نظارت ها تشدید می شود
برنامه‌ریزی برای ورود ۷۵ هزار خودرو به کشور
صادق: توسعه کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب اولویت دولت است
منابع صندوق توسعه ملی باید زاینده بمانند + فیلم
کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
راه حل توزیع شیر و گوشت ارزان در بازار چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ مرداد
تاکید بر حمایت هدفمند از بنگاه‌های توانمند صادراتی
نظارت کامل بر فروش بلیت قطار/ امکان خرید از سایت و آژانس‌های مجاز فراهم است
تأکید بر شفافیت و حقوق سهامداران در هلدینگ خلیج فارس
رفع موانع اجرایی چک الکترونیک، به‌ویژه برای اشخاص حقوقی، باید با جدیت ادامه یابد
افزایش وام نهضت ملی مسکن؛ آیا سرعت خانه‌دار شدن متقاضیان بیشتر می‌شود؟
سقف تسهیلات اشتغال‌زایی فردی به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد
آمادگی کامل مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی
واردات گوشت از برزیل کنترل و پایش می شود/سلامت و امنیت غذایی مردم مهم ترین اولویت سازمان دامپزشکی
تخصیص یک میلیارد دلار تسهیلات به وزارت جهاد کشاورزی
نظارت استاندارد بر فرایند توزیع گاز مایع تشدید شد
موضوع مسکن نباید به واگذاری زمین تقلیل داده شود