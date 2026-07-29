باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایران‌خودرو براساس اولویت‌بندی متقاضیان از ساعت ۱۹ امروز(چهارشنبه هفتم مرداد) آغاز می‌شود.

در این مرحله، متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده امکان ثبت درخواست خرید در قالب طرح‌های فروش فوری ۳۰ روزه و فوق‌العاده ۹۰ روزه را خواهند داشت.

طبق اعلام ایران‌خودرو، در این دوره ثبت‌نام نیازی به مسدودسازی حساب بانکی متقاضیان و یا واریز وجه وجود ندارد.

در این دوره خودروهای پژو ۲۰۷ با موتور TU۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P هیدرولیک، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز و سقف شیشه‌ای، تارا دستی V1P، دنا اتوماتیک آپشنال، دنا پلاس با گیربکس ۶ سرعته مجهز به رینگ آلومینیومی و فولادی، رانا پلاس، سورن XU7P و سورن EF7 دوگانه سوز برای عرضه در نظر گرفته شده است.

ثبت درخواست در سامانه خرید به نشانی esale.ikco.ir برای تمامی گروه‌ها از ساعت ۱۹ امروز آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز جمعه(نهم مرداد) ادامه خواهد داشت.

اطلاع‌رسانی درباره زمان برگزاری مراسم اولویت‌بندی با حضور مراجع نظارتی پس از پایان مهلت ثبت درخواست خرید از طریق وب‌سایت ikcopress.ir انجام می‌شود و نتایج نهایی نیز از طریق سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.