باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته سه منبع آگاه از دادههای اخیر پنتاگون و گزارش جدید تحلیلگران خارجی، ذخایر تسلیحات ارتش ایالات متحده، از جمله موجودی موشکهای دفاع هوایی حیاتی آن، پس از شعلهور شدن شدید جنگ با ایران در هفتههای اخیر همچنان به شدت کاهش یافته است.
دستیابی به یک توافق اساسی برای پایان دادن به این درگیری همچنان دور از دسترس است و کمبود موشکها میتواند بر توانایی ایالات متحده برای حضور در جبهههای دیگر تأثیر بگذارد.
در گزارشی که روز دوشنبه منتشر شد، محققان مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی (CSIS) تخمین زدند که کمتر از ۸۲۷ موشک رهگیر پاتریوت در ذخایر ایالات متحده باقی مانده است و کمتر از ۲۷۸ موشک رهگیر موشک بالستیک تاد باقی مانده است. سه منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود به سیانان گفتند که تخمینهای این مرکز تحقیقات نزدیک به ارقام داخلی دولت است.
این ارقام نشاندهنده کاهش قابل توجه ذخایر قبل از جنگ است که این سازمان تخمین زده بود حدود ۲۲۰۰ موشک پاتریوت (از دو نوع مدرنتر این پلتفرم) و ۴۵۲ موشک تاد است. این سیستمها ابزار اصلی ارتش ایالات متحده برای سرنگونی موشکهای بالستیک هستند و هر موشک رهگیر میلیونها دلار هزینه دارد.
نویسندگان گزارش نوشتند: «کاهش ذخایر ممکن است ایالات متحده و شرکای ائتلافی آن را مجبور کند تا در رهگیریها ریسک بیشتری کنند. هیچ جایگزین خوبی برای پاتریوت و تاد برای دفاع موشکی بالستیک وجود ندارد. کشتیهای نیروی دریایی، با موشکهای استاندارد که میتوانند چنین تهدیدهایی را رهگیری کنند، عموماً خیلی دور هستند.»
ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هفته گذشته به سناتورها گفت که بدون بودجه اضافی درخواستی، پنتاگون «مهمات مورد نیاز» خود را «دریافت نخواهد کرد».
سیانان پیش از این گزارش داده بود که کین در جلسه روز جمعه با ترامپ به کاهش ذخایر مهمات اشاره کرد. ترامپ، که کین و دیگران در مورد جنبههای منفی دیگر تشدید درگیری به او گزارش دادند، پس از این جلسه از توقف حملات علیه ایران خبر داد. اما این توقف ممکن است کوتاه مدت بوده باشد.
نویسنده اصلی این گزارش، تحلیلگر دفاعی CSIS و سرهنگ بازنشسته نیروی دریایی، مارک کانسیان، اوایل این ماه به سی ان ان گفت که ادامه جنگ با ایران میتواند ذخایر را به حدی کاهش دهد که بر توانایی ارتش آمریکا در جنگ با چین یا حتی کره شمالی تأثیر بگذارد.
تحلیلگران میگویند که به دلیل زمان لازم برای تولید این سلاحها، ممکن است سالها طول بکشد تا ذخایر مهمات پیشرفته ایالات متحده مانند موشکهای پاتریوت به طور کامل پر شود.
ترامپ و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا تا حد زیادی دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق را به خاطر کمبود مهمات سرزنش کردهاند اما این موضوع تشدید شده است.
درخواست در حال بررسی پنتاگون برای بودجه دفاعی تکمیلی شامل چندین بند مربوط به ذخایر است. هگست هفته گذشته در جلسه استماع در مورد درخواست بودجه تکمیلی به تخصیصدهندگان سنا استدلال کرد که دولت بایدن «مهمات را یکی یکی گرفته و به اوکراین فرستاده و سعی کرده آنها را با همان فرآیند بوروکراتیک جایگزین کند که بسیار کند بود و آنها را در زمان واقعی جایگزین نکرده است.»
اما قانونگذاران هر دو حزب استدلال کردهاند که کمبودها بزرگتر از هر دولت دیگری است و برای حل آن نیاز به حمایت دو حزبی است.
سوزان کالینز، سناتور جمهوریخواه از مین در جلسه استماع تخصیص بودجه سهشنبه گذشته گفت: «کمبودهای مهمات مدتی است که برای این کمیته کاملاً شناخته شده است. در حالی که این کمبودهای مهمات سالها در حال شکلگیری بودهاند، اما به طور فزایندهای در حال افزایش هستند.»
منبع: سی ان ان