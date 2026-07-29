باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک شرکت امنیت دریایی اعلام کرد که پهپادی روز چهارشنبه به یک شناور ذخیرهسازی گاز متعلق به آمریکا در بندر «دمیاط» مصر اصابت کرده است.
بندر دمیاط در شمال مصر و در ساحل دریای مدیترانه قرار دارد و یکی از مهمترین بنادر مصر برای صادرات و واردات، بهویژه گاز طبیعی مایع محسوب میشود.
شرکت خدمات بندری «اینچکیپ» نیز در گزارشی جداگانه اعلام کرد که دو کشتی حامل گاز در بندر دمیاط دچار آتشسوزی شدهاند.
به گفته سه منبع تجاری آگاه، پهپاد ابتدا به یک شناور ذخیرهسازی برخورد کرده و آتشسوزی ناشی از آن به کشتی دیگری سرایت کرده است.
شرکت امنیت دریایی «امبری» میگوید که خدمه کشتیها تخلیه شدهاند و آتش تحت کنترل درآمده است. این شرکت افزود تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
این حادثه در شرایطی رخ داد که تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد و برخی کارشناسان آن را نشانهای از احتمال گسترش دامنه درگیریها به کشورهای دیگر ارزیابی کردهاند.
منبع: رویترز