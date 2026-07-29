باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر میعادفر با تشریح عملکرد کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین اظهار کرد: تاکنون ۶۰۲ هزار و ۷۳۹ خدمت در حوزه سلامت به زائران اربعین ارائه شده که از این تعداد، ۵۸ هزار و ۸۴۲ مورد مربوط به خدمات درمانی و پیش‌بیمارستانی و ۵۴۳ هزار و ۸۹۷ مورد نیز در حوزه آموزش، بهداشت و پیشگیری از بیماری‌ها بوده است.

وی با اشاره به خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی افزود: در این مدت ۲۴ هزار و ۱۷۸ مراجعه به اورژانس ثبت شده که ۱۹ هزار و ۲۵۴ نفر در محل درمان و چهار هزار و ۹۲۴ نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین ادامه داد: نیرو‌های عملیاتی همچنین به ۴۴۳ حادثه ترافیکی، ۲۹۴ مورد مسمومیت، ۴۸۸ مورد بیماری تنفسی و ۱۸۶ مورد ترومای غیرترافیکی رسیدگی کرده‌اند.

میعادفر درباره عملکرد مراکز درمانی مستقر در طرح اربعین نیز گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۸۰۴ نفر به این مراکز مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۱۵ هزار و ۳۳ نفر به صورت سرپایی درمان و هزار و ۷۷۱ نفر بستری شده‌اند.

وی افزود: در این مدت ۶۳ عمل جراحی انجام شده و مراکز درمانی به ۳۵۸ مورد ترومای ترافیکی، ۵۵۰ مورد گرمازدگی، ۶۲۰ مورد بیماری‌های تنفسی و ۷۶ مورد انتقال به مراکز تخصصی رسیدگی کرده‌اند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین با اشاره به خدمات ارائه شده به بیماران مبتلا به گرمازدگی گفت: تاکنون ۹ هزار و ۲۱۳ نفر با علائم گرمازدگی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که چهار هزار و ۹۰۴ نفر به صورت سرپایی درمان، چهار هزار و ۱۹۱ نفر سرم‌درمانی و ۱۱۸ نفر نیز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی بالاتر اعزام شده‌اند.

وی درباره آخرین وضعیت پذیرش بیماران و مصدومان انتقال‌یافته از عراق به مرز‌های کشور نیز اظهار کرد: روند پایش، پذیرش و رسیدگی به بیماران و مصدومان در پایانه‌های مرزی با آمادگی کامل ادامه دارد و تیم‌های سلامت به صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش هستند.

میعادفر افزود: بر اساس آخرین آمار، در مرز مهران سه بیمار و مصدوم پذیرش شده‌اند که دو نفر بستری و یک نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شده است.

وی ادامه داد: در مرز شلمچه نیز یک بیمار پس از دریافت خدمات درمانی بستری شده و در مرز چذابه نیز دو بیمار پس از دریافت خدمات لازم ترخیص شده‌اند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین تأکید کرد: تمامی نیرو‌های بهداشت و درمان مستقر در مرز‌ها با تمام ظرفیت در حال خدمت‌رسانی هستند تا زائران اربعین حسینی در صورت بروز هرگونه مشکل، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کنند.