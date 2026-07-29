وزیر امور خارجه ایتالیا تأکید کرد که تأسیس کشور فلسطین تنها راه معتبر برای صلح پایدار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز چهارشنبه بار دیگر بر تعهد کشورش به راه‌حل دو دولتی تأکید کرد و گفت که تأسیس کشور فلسطین تنها راه معتبر برای صلح پایدار است.

به گزارش شبکه تلویزیونی رای، تاجانی در مراسم افتتاحیه دومین روز نشست اتحاد جهانی برای راه‌حل دو دولتی در رم گفت که یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل هدفی است که نمی‌توانیم از آن دست بکشیم. این تنها چشم‌انداز معتبر برای دادن آینده‌ای از صلح به اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها است، زیرا آنها دو ملتی هستند که رنج زیادی کشیده‌اند.»

تاجانی گفت که ایتالیا همچنان از قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل و طرح صلح ۲۰ ماده‌ای با هدف ایجاد «مسیری معتبر و مشخص به سوی صلح» مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، امنیت و رفاه در سراسر منطقه حمایت می‌کند.

تاجانی با اشاره به تشدید اخیر خشونت در کرانه باختری اشغالی، «نگرانی عمیق» خود را از وخامت اوضاع ابراز کرد. وی گفت: «ما خشونت شهرک‌نشینان علیه غیرنظامیان فلسطینی را که در روز‌های اخیر تشدید شده و روستاها، خانواده‌ها و اماکن مقدس را تحت تأثیر قرار داده است، قاطعانه محکوم می‌کنیم.»

وی بار دیگر مخالفت ایتالیا با گسترش شهرک‌سازی و هرگونه اقدام به سمت الحاق را تکرار کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی، امکان تحقق راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

وزارت امور خارجه ایتالیا میزبان نشست دو روزه «ائتلاف جهانی برای راه‌حل دو کشور» بود که در آن هیئت‌هایی از اتحادیه عرب، مصر، انگلیس، آلمان، سوئیس، مراکش، هلند، ترکیه، قطر، کانادا، برزیل، مکزیک، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، فرانسه، اسپانیا، اردن، اندونزی، عربستان سعودی، اتحادیه اروپا و نروژ و همچنین نمایندگانی از فلسطین و سازمان ملل متحد گرد هم آمدند.

منبع: آناتولی