معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تدوین راهبرد جامع برای توسعه روابط ایران با قاره آفریقا، گفت: توسعه همکاری با کشورهای این قاره باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در جلسه ستاد آفریقا، این قاره را دارای ظرفیت‌های گسترده برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران دانست و اظهار کرد: اقتصاد آفریقا می‌تواند مکمل اقتصاد کشورمان باشد، اما در سال‌های گذشته در توسعه روابط با این قاره کم‌کاری شده است.

وی اشتراکات فرهنگی، مذهبی و نزدیکی جغرافیایی را از مهم‌ترین فرصت‌های گسترش همکاری‌ها برشمرد و افزود: ارزش‌های انقلاب اسلامی، منافع مشترک و تأمین منافع ملی، توسعه روابط با کشورهای آفریقایی را ضروری کرده است. همچنین گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری می‌تواند به همگرایی بیشتر دیدگاه‌های سیاسی ایران و کشورهای آفریقایی در مجامع بین‌المللی منجر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه روابط با آفریقا را یکی از راهبردهای ارزشی جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: همه دولت‌ها موظف به پیگیری این راهبرد هستند. به گفته وی، با توجه به ظرفیت‌های موجود، کمیسیون‌های مشترک ایران و کشورهای آفریقایی باید فعال‌تر شوند و نتایج همایش‌های اقتصادی برگزارشده در سال‌های گذشته نیز به‌صورت عملیاتی پیگیری شود.

عارف با اشاره به توانمندی‌های ایران در حوزه‌های علمی، فناوری، دانشگاهی و صنعتی، گفت: کشورهای آفریقایی به تولیدات و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران نیاز دارند و توسعه روابط با این قاره باید به یک دغدغه ملی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری در این زمینه پذیرفته نیست، اظهار کرد: پس از دو جنگ تحمیلی اخیر، شرایط کشور تغییر کرده، ایران‌هراسی پایان یافته و بسیاری از موانع توسعه روابط خارجی برطرف شده است؛ از این‌ رو اکنون فرصت طلایی برای گسترش روابط، به‌ویژه با کشورهای آفریقایی، فراهم شده است. وی از وزارت امور خارجه خواست با فعال‌تر کردن دیپلماسی با کشورهای آفریقایی، موانع همکاری‌های اقتصادی و تجاری را برطرف کرده و به توسعه تعاملات فرهنگی نیز توجه ویژه داشته باشد.

در این جلسه، گزارشی از اقدامات دستگاه‌های مختلف برای توسعه روابط با آفریقا و موانع موجود ارائه شد. همچنین معاون اول رئیس‌جمهور دستور داد راهبرد توسعه روابط با آفریقا تدوین و کارگروه‌های تخصصی ستاد آفریقا ظرف یک ماه، محورهای عملیاتی و پیشنهادهای خود را برای توسعه همکاری‌ها ارائه کنند تا پس از بررسی، در این ستاد به تصویب برسد.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: آفریقا ، توسعه همکاری ، محمدرضا عارف
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