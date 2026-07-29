باشگاه پیکان عصر امروز چهارشنبه از انتخاب ساکت الهامی به عنوان سرمربی جدید این تیم در بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پیکان به صورت رسمی از سرمربی جدید این تیم در فصل آینده رونمایی کرد.

در حالی که از جواد نکونام به عنوان گزینه اصلی هدایت پیکان نام برده می‌شد و حتی به صورت غیررسمی خبرها حاکی از توافق او با خودروسازان بود، عصر امروز ساکت الهامی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال پیکان انتخاب شد و در لیگ بیست و ششم روی نیمکت این تیم خواهد نشست. الهامی فصل گذشته سرمربی نساجی در لیگ دسته اول بود و در میانه فصل از این تیم جدا شد.

الهامی، جانشین سعید دقیقی خواهد شد که فصل گذشته هدایت پیکان را بر عهده داشت. دقیقی به دلیل اختلاف با مسئولان پیکان با آنها برای تمدید قرارداد به توافق نرسید و اوایل این هفته به صورت رسمی از جمع خودروسازان جدا شد.