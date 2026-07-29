باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - این روزها ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) رنگ و بوی اربعین به خود گرفته است. زائران حسینی از همین نقطه، سفر معنوی خود را به مقصد عتبات عالیات آغاز می‌کنند؛ جایی که «عمود صفر» نام گرفته و نخستین گام‌های مسیر عاشقی از آن برداشته می‌شود.

در این میان، پویش «به نیابت از یک شهید» حال و هوای متفاوتی به ترمینال بخشیده است. زائران پیش از عزیمت، کارت یکی از شهدا را دریافت می‌کنند تا پیاده‌روی اربعین را به نیابت از او انجام دهند.

آنچه بیش از همه جلب توجه می‌کند، استقبال چشمگیر زائران از دریافت کارت «رهبر شهید انقلاب» است. خادمان این پویش می‌گویند بیشترین درخواست زائران، نیابت از رهبر شهید است تا گام‌های خود را در مسیر پیاده‌روی اربعین به یاد و نام او بردارند.