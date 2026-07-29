تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران به مقام سوم رقابت‌های قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی نوجوانان قهرمانی جهان، طی روزهای ۵ لغایت ۷ مردادماه در شهر باکو کشور جمهوری آذربایجان برگزارشد و تیم ایران با ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز و ۹۶ امتیاز، به‌عنوان سومی بسنده کرد.

برای تیم ایران، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

رده‌بندی تیمی:

۱- روسیه ۱۲۷ امتیاز/ ۲- جمهوری آذربایجان ۱۰۷ امتیاز/ ۳- ایران ۹۶ امتیاز/ ۴- ازبکستان ۸۵ امتیاز/ ۵- اوکراین ۷۹ امتیاز/ ۶- آمریکا ۷۹ امتیاز/ ۷- قزاقستان ۷۷/ امتیاز ۸- ارمنستان ۷۷ امتیاز/ ۹- مجارستان ۷۰ امتیاز/ ۱۰- بلغارستان ۴۳ امتیاز

رده‌بندی انفرادی:

۴۵ کیلوگرم: ۱- رایلن بذر واکس (آمریکا) ۲- علی جوادلی (آذربایجان) ۳- اوگنیان سوتانوف بورگازوف (بلغارستان) و ارسان علی‌اف (روسیه)

۴۸ کیلوگرم: ۱- سلطان یوسوف (روسیه) ۲- علی آلماس (قزاقستان) ۳- آرارات آوتیسیان (ارمنستان) و عمر سلمانوف (آذربایجان)

۵۱ کیلوگرم: ۱- بنیود حسن‌اف (ازبکستان) ۲- عبدالرحمن حسینلی (آذربایجان) ۳- آرتم تکاچنکو (روسیه) و گئورگ هاروتیونیان (ارمنستان)

۵۵ کیلوگرم: ۱- دیار آمانالی (قزاقستان) ۲- کوه وزول کوواچ (مجارستان) ۳- ولاد ایوان تریپ (رومانی) و ادم پازیف (روسیه)

۶۰ کیلوگرم: ۱- امیررضا طهماسب‌پور (ایران) ۲- مهدی باروتوف (تاجیکستان) ۳- المیر چارکازوف (آذربایجان) و صدرالدین تولکین‌بویف (ازبکستان)

۶۵ کیلوگرم: ۱- شامل لابازانوف (روسیه) ۲- ابراهیم نصیف (اوکراین) ۳- اورخان حبیبلی (آذربایجان) و ایمره یوهاس (مجارستان)

۷۱ کیلوگرم: ۱- جانس نظاریان (ارمنستان) ۲- آسلان دزویف (روسیه) ۳- اروین چوزور (مجارستان) و علینور تولیوگالی (قزاقستان)

۸۰ کیلوگرم: ۱- علیرضا رضایی (ایران) ۲- اصفهان حسن‌اف (آذربایجان) ۳- بندیکتاس بوبلوویچیوس (لیتوانی) و عبدالعزیز خلمیرزایف (ازبکستان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- توماش میتال (لهستان) ۲- هلیب یوسی‌یف (اوکراین) ۳- امیررضا مهری (ایران) و یوسف یاشر آکسو (ترکیه)

۱۱۰ کیلوگرم: ۱- تیموفی پریخودکو (اوکراین) ۲- برونو راجر پالونه (آمریکا) ۳- علی‌اکبر علی‌آکو (ایران) و آندری سیمیچ (صربستان)

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی نوجوانان
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