خادمان یک گروه جهادی در جاده سلفچگان با خدمت رسانی شبانه روزی و پذیرایی از زائران، خستگی راه را از تن عاشقان سیدالشهدا میزدایند. ردپای عشق و ارادت به امام حسین(ع) در هر گوشه از این مسیر دیده می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -همزمان با اوج گرفتن موج سفرهای اربعین حسینی، جاده سلفچگان در استان قم به یکی از پررفت وآمدترین مسیرهای منتهی به مرزهای غربی تبدیل شده است.

در این میان، گروه جهادی حضرت رقیه (سا) از حوزه ریحانه النبی با برپایی موکبی صلواتی، به استقبال زائران اباعبدالله الحسین(ع) رفته و با خدمات رسانی شبانه روزی، جلوهای از همدلی و عشق حسینی را به تصویر کشیده است. خادمان این موکب با پذیرایی از زائران، خستگی راه را از تن عاشقان سیدالشهدا میزدایند.

خادمان این گروه جهادی که از حوزه ریحانه النبی عازم این عرصه خدمت شده اند، با هدف تکریم زائران و تسهیل سفر معنوی آنان، تمام توان خود را به کار گرفتهاند. فعالیت این موکب به صورت ۲۴ ساعته و در چندین نوبت غذایی ادامه دارد تا زائران در هر ساعتی از شبانهروز که به این محور رسیدند، بتوانند از سفره پرمهر خادمان بهرهمند شوند.

مرز بند مدیر و از خادمان این موکب در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به شور و اشتیاق جهادگران گفت: اینجا همه برای خدمت به زائران حسینی تلاش می کنند. ما در این مسیر سعی داریم تا با پذیرایی و خوشرویی، لحظاتی از خستگی سفر را از دل زائران دور کنیم و مشتاقانه در مسیر خدمتگزاری به عاشقان اباعبدالله گام برمیداریم.

بر اساس گزارشات، موکب های متعددی در نقاط مختلف استان قم و محورهای مواصلاتی آن، از جمله سلفچگان، با مشارکت گسترده گروه های مردمی و جهادی، آماده خدمترسانی به زائران اربعین هستند و پیش بینی می شود امسال نیز میزبانی شایسته از خیل عاشقان حسینی صورت گیرد.