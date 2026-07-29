باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان آتشنشانی ملی یونان اعلام کرد که دو آتشنشان هنگام تلاش برای مهار آتشسوزیهای گسترده در جزیره کرت جان خود را از دست دادند.
این سازمان اعلام کرد افراد مذکور که به ترتیب ۲۲ و ۲۷ ساله بودند، در خارج از خودروی آتشنشانی و در حالی که بیهوش بودند پیدا شدند و افزود که تحقیقات درباره علت مرگ آنها در جریان است.
گرمای بیسابقه امسال در اروپا، باعث خشک شدن شدید پوشش گیاهی شده و این وضعیت، در کنار وزش بادهای شدید، خطر گسترش آتشسوزیها را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
در روزهای اخیر، فرانسه و اسپانیا درگیر آتش سوزیهای گستردهای بودهاند که مجموعا حدود ۱۲۱ هزار هکتار از اراضی این دو کشور را سوزانده است.
ماریا زوبر، رئیس مرکز هماهنگی نهاد واکنش اضطراری اتحادیه اروپا، هشدار داد که با تداوم شرایط جوی کنونی ممکن است اوایل ماه اوت (از دهم مرداد) تقریباً سراسر اروپا درگیر آتشسوزیهای گسترده شود.
منبع: بریکینگ نیوز