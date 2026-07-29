باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین آمار ، از مجموع ثبتنامکنندگان، ۵۹ درصد را آقایان و ۴۱ درصد را بانوان تشکیل میدهند.
در میان استانهای کشور نیز تهران، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان در سامانه سماح را به خود اختصاص دادهاند.
از نظر مرزهای خروجی، ۵۶ درصد زائران مرز مهران، ۲۴ درصد مرز شلمچه، ۱۳ درصد مرز خسروی و ۴ درصد مرز چذابه را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند. همچنین ۲ درصد مرز هوایی و باقی زائران نیز مرزهای باشماق و تمرچین را برگزیدهاند.
بررسی ترکیب سنی ثبتنامکنندگان نیز نشان میدهد ۴۸ درصد زائران در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال و ۲۴ درصد در گروه سنی ۳۶ تا ۵۹ سال قرار دارند که بیانگر سهم بالای جوانان در پیادهروی اربعین امسال است.