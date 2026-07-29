آیت الله سعیدی تاکید کرد: قصاص اصلی جنایتکاران اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ در به شهادت رساندن حافظان امنیت در قیامت است.

باشگاه خبرنگاران جوان- آیت‌ الله «سید محمد سعیدی»، تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و نماینده ولی‌ فقیه در استان قم، در دیدار با خانواده‌ های معظم شهدای اغتشاشات هجدهم دی‌ ماه ۱۴۰۴ استان اصفهان، ضمن قدردانی از خانواده های این عزیزان، از ایستادگی مقتدرانه نیروهای انتظامی در برابر توطئه‌ های دشمن قدردانی کرد.

آیت‌ الله سعیدی در این دیدار با اشاره به مظلومیت شهدای امنیت که بدون سلاح برای هدایت و آرامش جامعه به میدان آمده بودند، تصریح کرد: اینکه حافظان امنیت را به شهادت رساندند، از سر استیصال دشمنان و با اهداف شوم کودتا بود، دشمن با گرفتن جان حافظان امنیت و نیروهای ارزشی ما احساس شادی کرد، اما باید از کسانی که از دشمن پیروی کردند پرسید چه عایدی نصیبشان شد؟ جز اینکه خانواده‌ هایشان امروز از خجالت نمی‌توانند سر بلند کنند.

تولیت حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر اینکه دنیای خاکی ظرفیت قصاص واقعی این جنایتکاران را ندارد، خاطرنشان کرد: مجازات اصلی این جانیان در به شهادت رساندن حافظان امنیت برای روز قیامت باقی است و شهدا اکنون در جوار انبیا و اولیای الهی و در محضر ابا عبدالله الحسین (ع) متنعم هستند.

سردار میرحیدری؛ شهدای فراجا همچون حضرت علی‌ اکبر (ع) ارباً اربا شدند سردار میرحیدری، فرمانده انتظامی استان قم نیز در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با تشریح جزئیات دردناک شهادت حافظان امنیت در دی ماه ۱۴۰۴ گفت: شهدای این حوادث همانند حضرت علی‌ اکبر (ع) ارباً اربا شدند، به‌گونه‌ای که شهید اسدی در قم با وجود داشتن ۵ فرزند، با ۴۰ ضربه چاقو و شهید قاسمی با ۲۵ ضربه چاقو به شهادت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه نیروهای فراجا با دست خالی به میدان آمدند تا دشمن سوء استفاده نکند، تأکید کرد: دشمن باید بداند نیروهای انتظامی از مرزها تا داخل شهرها، جان‌ برکف در دفاع از کشور و مقابله با ناامنی ایستاده‌اند.

سردار رادان؛ صبح پیروزی به اذن‌ الله نزدیک است

در بخش پایانی این مراسم، سردار «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در تماسی رادیویی با آیت الله سعیدی گفت: سلام بنده را به محضر حضرت فاطمه معصومه (س) برسانید.

وی در این ارتباط زنده خانواده‌های معظم شهدای حاضر در جلسه را مورد تفقد قرار داد و خانواده‌های معظم شهدا نیز یک‌ صدا فریاد «سلام فرمانده» و «خدا قوت فرمانده» سر دادند و سردار رادان نیز در پاسخ به ابراز احساسات خانواده‌ های معظم شهیدان، ضمن ابراز بوسیدن دست تک‌ تک آن ها، با صدایی رسا تأکید کرد: به اذن‌ الله صبح پیروزی نزدیک است. این مراسم با اعطای هدایایی به رسم یادبود به خانواده‌ های سرافراز شهدای اغتشاشات دی‌ ماه ۱۴۰۴ پایان یافت.

منبع:پلیس قم