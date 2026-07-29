سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از تداوم عملیات برداشت برنج در سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: در سال زراعی جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت انواع ارقام برنج اختصاص یافته است که با توجه به شرایط اقلیمی و رسیدگی محصول، تاکنون عملیات برداشت در سطح ۳۰ هکتار از این اراضی با موفقیت انجام شده است.

او با بیان اینکه برنج محصول راهبردی منطقه و محور اصلی فعالیت‌های زراعی در شهرستان محسوب می‌شود، افزود:به‌کارگیری توصیه‌های فنی کارشناسان در مراحل کاشت و داشت و همچنین نظارت دقیق بر فرآیند آبیاری و مبارزه با آفات، منجر به تولید محصولی با کیفیت و بازارپسند شده است.

حسینی بر اهمیت استفاده از کمباین‌های مخصوص برنج جهت کاهش ضایعات و تسریع در روند برداشت تاکید کرد.

او در پایان با اشاره به نقش کلیدی شالیکاران در تامین امنیت غذایی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت از تولید داخلی و ارتقای توان اقتصادی کشاورزان از اولویت‌های اصلی این مدیریت است.