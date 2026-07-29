باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فالح الفیاض، رئیس نیروهای الحشد الشعبی روز چهارشنبه بر آمادگی این نیروها برای اجرای دستورات علی فالح الزیدی، فرمانده کل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه حملهای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، تأکید کرد.
دفتر رسانهای الحشد الشعبی در بیانیهای مطبوعاتی که توسط خبرگزاری عراق - INA - دریافت شد، اعلام کرد که الفیاض در جریان بازدید از مقر الحشد الشعبی، از علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح استقبال کرد.
وی بر «آمادگی الحشد الشعبی برای اجرای تمام دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح، تضمین حفاظت از جان مبارزان الحشد الشعبی، تقویت امنیت کشور، حفظ حاکمیت آن و افزایش سطح آمادگی برای مقابله با هرگونه حملهای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد» تأکید کرد.
پیش از این، الزیدی روز چهارشنبه از مقر کمیسیون الحشد الشعبی بازدید کرد و در آنجا با رئیس کمیسیون الحشد الشعبی و تعدادی از فرماندهان ارشد و مقامات امنیتی آن دیدار کرد.
به گفته فرمانده کل، «در مورد حملات انجام شده علیه عراق در ساعات اولیه امروز که منجر به شهادت و زخمی شدن چندین نفر از اعضای خدماتی کمیسیون الحشد الشعبی در چندین استان شد»، گزارش مفصلی دریافت کرد.
الزیدی دستور داد که «از خانوادههای شهدا تجلیل شود، مراقبتهای بهداشتی جامع برای مجروحان فراهم شود و تمام اقدامات لازم برای اطمینان از دریافت درمان پزشکی مورد نیاز آنها از جمله انتقال آنها به خارج از کشور برای درمان در صورت نیاز به وضعیت پزشکیشان انجام شود.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق