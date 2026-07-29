باشگاه خبرنگاران جوان - شکیب ذوالغیاث، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان، در دیدار با حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، آخرین وضعیت پروژههای در حال اجرای این منطقه را از منظر الزامات و ملاحظات زیستمحیطی بررسی کرد.
در این نشست ذوالغیاث با تشریح روند اجرای پروژههای توسعهای منطقه، رعایت استانداردهای زیستمحیطی، توسعه متوازن و اجرای مسئولانه طرحهای صنعتی را از اولویتهای این مجموعه عنوان کرد و تعامل با دستگاههای نظارتی و تخصصی را از ارکان تحقق توسعه پایدار دانست.
وی با اشاره به شرایط کشور و تداوم روند اجرای طرحها در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان گفت: از آغاز جنگ ۱۲ روزه، هیچیک از فعالیتها و پروژههای اجرایی این منطقه متوقف نشده و همه طرحها طبق برنامه در حال اجراست.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان افزود: مدیریت منطقه با برنامهریزی منسجم و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، جبران عقبماندگیهای چندین ساله را با جدیت دنبال میکند و توسعه صنعتی و اقتصادی را در کنار رعایت کامل الزامات زیستمحیطی و صیانت از منابع طبیعی پیش میبرد.
ذوالغیاث همچنین از همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست هرمزگان قدردانی کرد و بر استمرار هماهنگیهای مشترک برای تسریع در اجرای پروژههای توسعهای در چارچوب ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی تأکید کرد.
در این نشست همچنین بر ضرورت بهرهمندی مردم منطقه از منافع صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان تأکید شد و حاضران توسعه صنعتی را زمانی موفق دانستند که آثار آن بهصورت ملموس در زندگی و معیشت مردم منطقه نمایان شود.
بررسی مجوزهای صادرشده برای صنایع مستقر در منطقه و تأکید بر رعایت الزامات زیستمحیطی در مراحل احداث، بهرهبرداری و توسعه، از دیگر محورهای این نشست بود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان در ادامه با اشاره به برنامههای زیستمحیطی منطقه گفت: مرکز پایش آنلاین آلایندگی هوا در برنامه اجرایی سال جاری پیشبینی شده و با هدف پایش مستمر شاخصهای زیستمحیطی به بهرهبرداری خواهد رسید. به گفته وی، احداث تصفیهخانه مرکزی نیز در دستور کار قرار دارد و همزمان با راهاندازی مجتمعهای پتروشیمی منطقه، فعالیت آن آغاز میشود.
حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان نیز در این نشست، با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان در اقتصاد کشور، رعایت دقیق الزامات زیستمحیطی در اجرای پروژهها را ضامن توسعه پایدار و متوازن عنوان کرد.
در پایان، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان به همراه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان از پروژه آبشیرینکن «فرا آبرسان» و ساحل کلندون بازدید کردند و در جریان روند اجرای پروژهها و اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای زیستمحیطی منطقه قرار گرفتند.
منبع خبر:روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان