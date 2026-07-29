باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گاردین در تحلیلی با اشاره به تحولات اخیر در آسیای غربی نوشت: حملات آمریکا و عربستان که امروز در بخشهای مختلفی از خاک عراق صورت گرفت، منطقه را وارد «قلمروی ناشناخته» کرده است.
به نوشته گاردین، در میان هشدارهای جدی درباره گسترش جنگ و افزایش «غیرقابل پیشبینی بودن» آن، تصمیم ریاض برای پیوستن علنی به آمریکا در حمله به عراق، بُعد پیچیدهتری به جنگ افزوده است. این حملات نشان داد که وقفه در جنگ ممکن است پایان یافته باشد.
از سوی دیگر، عصر امروز (چهارشنبه) انفجارهایی در یک بندر بارگیری گاز طبیعی در مصر رخ داد که گفته میشود به دلیل حمله پهپادی بوده و یک شناور آمریکایی را هدف قرار داده است؛ این نخستین حمله گزارششده به مصر در جریان این جنگ به شمار میرود. هرچند که مبدا پهپاد هنوز مشخص نشده است. حوادث امروز میتواند نشانه دیگری از گسترش جنگ در آسیای غربی باشد.
در بغداد، ریاستجمهوری عراق حملات هوایی علیه الحشد الشعبی را «نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای رسمی این کشور» خواند. افزون بر این، نخستوزیر عراق، علی الزیدی که اخیراً با ترامپ دیدار کرده، در پی این حملات، دیدار برنامهریزیشده خود با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در جده را لغو کرد.
در ادامه، جنبش النجباء عراق اعلام کرد داراییهای آمریکا و عربستان با عواقب این حمله روبهرو خواهد شد و کتائب حزبالله هشدار داد که پاسخ به این حملات «قطعی» است.
در حالی که گزارشها حاکی از آن است که عربستان پیشتر در چند حمله مخفیانه علیه ایران مشارکت داشته، ورود آشکار ریاض به جنگ نقطه عطف تازهای در این درگیری محسوب میشود.
سانام وکیل، مدیر برنامه بخش آسیای غربی و شمال آفریقای اندیشکده چتمهاوس، وضعیت کنونی را نشانه افزایش آشفتگی در منطقه دانست و گفت:
«همه تلاش میکنند چیزی را درک کنند که روزبهروز بیمعناتر میشود».
او افزود: غیرقابل پیشبینی بودن اقدامات ایران ممکن است راهبردی عمدی برای تحت فشار قرار دادن ترامپ و وادار کردن او به «تقابل یا امتیازدهی» باشد، اما در مقابل، عربستان نیز تمایل مشابهی برای اتخاذ رویکردی غیرقابل پیشبینی دارد.
در ادامه همین موضوع، ها هلییر، پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه در مؤسسه سلطنتی «خدمات متحد» هشداد داد: مشکل اینجاست که حتی اگر عربستان حمله به الحشد الشعبی را اقدامی حسابشده بداند، پیشبینی واکنش طرف مقابل ممکن نیست.
هلییر گفت: «به همین دلیل، ما وارد قلمروی ناشناخته شدهایم؛ نه فقط به دلیل شرایط جنگ امسال، بلکه به دلیل مسائل گستردهتر منطقه. این وضعیت خطرناک است، زیرا ممکن است تهران بخواهد قواعد بازی در منطقه را بهطور اساسی تغییر دهد.»
منبع: گاردین