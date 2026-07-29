گاردین تحولات اخیر منطقه را نشانه ورود جنگ به مرحله‌ای غیرقابل پیش‌بینی دانست که ممکن است تهران را به تغییر اساسی قواعد بازی سوق دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گاردین در تحلیلی با اشاره به تحولات اخیر در آسیای غربی نوشت: حملات آمریکا و عربستان که امروز در بخش‌های مختلفی از خاک عراق صورت گرفت، منطقه را وارد «قلمروی ناشناخته» کرده است.

به نوشته گاردین، در میان هشدار‌های جدی درباره گسترش جنگ و افزایش «غیرقابل پیش‌بینی بودن» آن، تصمیم ریاض برای پیوستن علنی به آمریکا در حمله به عراق، بُعد پیچیده‌تری به جنگ افزوده است. این حملات نشان داد که وقفه در جنگ ممکن است پایان یافته باشد. 

از سوی دیگر، عصر امروز (چهارشنبه) انفجار‌هایی در یک بندر بارگیری گاز طبیعی در مصر رخ داد که گفته می‌شود به دلیل حمله پهپادی بوده و یک شناور آمریکایی را هدف قرار داده است؛ این نخستین حمله گزارش‌شده به مصر در جریان این جنگ به شمار می‌رود. هرچند که مبدا پهپاد هنوز مشخص نشده است. حوادث امروز می‌تواند نشانه دیگری از گسترش جنگ در آسیای غربی باشد.

در بغداد، ریاست‌جمهوری عراق حملات هوایی علیه الحشد الشعبی را «نقض آشکار حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهاد‌های رسمی این کشور» خواند. افزون بر این، نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی که اخیراً با ترامپ دیدار کرده، در پی این حملات، دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در جده را لغو کرد.

در ادامه، جنبش النجباء عراق اعلام کرد دارایی‌های آمریکا و عربستان با عواقب این حمله روبه‌رو خواهد شد و کتائب حزب‌الله هشدار داد که پاسخ به این حملات «قطعی» است.

در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان پیش‌تر در چند حمله مخفیانه علیه ایران مشارکت داشته، ورود آشکار ریاض به جنگ نقطه عطف تازه‌ای در این درگیری محسوب می‌شود. 

سانام وکیل، مدیر برنامه بخش آسیای غربی و شمال آفریقای اندیشکده چتم‌هاوس، وضعیت کنونی را نشانه افزایش آشفتگی در منطقه دانست و گفت:
«همه تلاش می‌کنند چیزی را درک کنند که روزبه‌روز بی‌معناتر می‌شود». 

او افزود: غیرقابل پیش‌بینی بودن اقدامات ایران ممکن است راهبردی عمدی برای تحت فشار قرار دادن ترامپ و وادار کردن او به «تقابل یا امتیازدهی» باشد، اما در مقابل، عربستان نیز تمایل مشابهی برای اتخاذ رویکردی غیرقابل پیش‌بینی دارد.‌

در ادامه همین موضوع، ها هلییر، پژوهشگر ارشد مطالعات خاورمیانه در مؤسسه سلطنتی «خدمات متحد» هشداد داد: مشکل اینجاست که حتی اگر عربستان حمله به الحشد الشعبی را اقدامی حساب‌شده بداند، پیش‌بینی واکنش طرف مقابل ممکن نیست.

هلییر گفت: «به همین دلیل، ما وارد قلمروی ناشناخته شده‌ایم؛ نه فقط به دلیل شرایط جنگ امسال، بلکه به دلیل مسائل گسترده‌تر منطقه. این وضعیت خطرناک است، زیرا ممکن است تهران بخواهد قواعد بازی در منطقه را به‌طور اساسی تغییر دهد.»

منبع: گاردین

برچسب ها: عربستان و آمریکا ، حمله آمریکا ، عراق
خبرهای مرتبط
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
جهش ناگهانی بهای نفت همزمان با افزایش حملات در منطقه
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
آخرین اخبار
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
شومر: جنگ شکست‌خورده ترامپ علیه ایران، جان نظامیان آمریکا را تهدید می‌کند
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
مرگ دو آتش‌نشان هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع یونان
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
ایتالیا خشونت اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
شورای امنیت ملی عراق حملات آمریکایی-سعودی را محکوم کرد
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
هشدار مقام اروپایی: به‌زودی ممکن است تمام اروپا درگیر آتش‌سوزی شود
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
حدود ۸۰۰ هزار سلاح اوکراین از بازار سیاه اروپا سر درآورده‌اند
جهش ناگهانی بهای نفت همزمان با افزایش حملات در منطقه
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
ریاست جمهوری عراق حملات هوایی آمریکا و عربستان را محکوم کرد
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خود رسیده است
افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل با مرگ دو سرباز زن
السودانی حمله به الحشد الشعبی را محکوم کرد
سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان لغو شد
روسیه: حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود
۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق
دلایل پنهان پایان حملات آمریکا ضد ایران
ادعای رویترز درباره خرید سامانه پدافندی چینی توسط ایران
گلایه زلنسکی از دعوت نشدن اوکراین به ناتو
حمایت نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها از بازداشت نتانیاهو