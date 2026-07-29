باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آکسیوس روز چهارشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در دفتر بیضی شکل کاخ سفید نگرانی خود را از پیامد‌های شدید جنگ خاورمیانه بر سیستم‌های مالی جهانی ابراز کرد.

به گفته یک مقام اسرائیلی که با نیوز وایر صحبت می‌کرد، رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که خصومت‌ها و قیمت بالای انرژی تجارت بین‌المللی را تهدید می‌کند.

نتانیاهو در پاسخ مدعی شد که تهران از نفوذ خود بر تنگه هرمز به عنوان آخرین اهرم باقی مانده برای گرفتن امتیاز از واشنگتن استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، اگرچه نخست وزیر رژیم صهیونیستی نگرانی رئیس جمهور آمریکا از رکود اقتصادی جهانی را تصدیق کرد، اما خواستار ادامه محاصره دریایی برای تشدید فشار مالی بر تهران شد.

این مقام اسرائیلی گفت که دو طرف سه استراتژی خاص را که واشنگتن در نظر دارد، بررسی کردند: نهایی کردن یک توافق دیپلماتیک، حفظ محاصره دریایی با افزایش فشار اقتصادی یا از سرگیری حملات نظامی شدید.

دیدار روز سه‌شنبه اولین دیدار رو در رو بین دو طرف از زمان آغاز جنگ با ایران در ۲۸ فوریه بوده است.

این دیدار در بحبوحه اختلافات عمومی بین دو طرف انجام شد. ترامپ اخیراً از نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ابراز نگرانی‌های علنی در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران به جای بحث خصوصی در مورد آنها انتقاد کرد. او همچنین مخالفت نتانیاهو با فروش جت‌های جنگنده آمریکایی به ترکیه را رد کرد و اظهار داشت که هیچ کس صادرات تسلیحات آمریکایی را دیکته نمی‌کند.

علیرغم این اختلافات، ترامپ روز دوشنبه مدعی شد که این دو نفر در مورد مسئله ایران «بسیار نزدیک» هستند، هرچند اذعان کرد که «اختلاف کمی» در رویکرد‌ها وجود دارد.