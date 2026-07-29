باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر عبدالزهرا الحجاج عصر چهارشنبه در دیدار با استاندار خراسان رضوی در مشهد گفت: از سوی دیگر حضور مردم عراق در مشهد بهویژه در دهه پایانی ماه صفر نشان میدهد اعتقادات مشترک دو ملت مهمترین پشتوانه گسترش روابط است. امروز دشمنان ما به دنبال ایجاد فاصله میان ملتهای منطقه هستند اما این پیوندهای اعتقادی چنین فرصتی را از آنان میگیرد.
وی با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق گفت: این مراسم پس از اربعین یکی از بزرگترین رویدادهای مردمی بود و مردم عراق نیز با حضور خود در این مراسم و کنار ملت ایران همبستگیشان را اعلام کردند.
سفیر عراق در ایران گفت: نگاه مردم عراق به رهبر شهید،سیاسی نبود بلکه ایشان را به عنوان مرجع عالیقدر جهان اسلام میشناختند و با یک باور و اعتقاد عمیق در این مراسم حضور یافتند. این نگاه اعتقادی ریشهدار است و همین باور موجب میشود میان دو ملت جدایی ایجاد نشود.
عبدالزهرا الحجاج با بیان اینکه پیش از این، دو دوره رایزن فرهنگی عراق در ایران بوده و آشنایی نزدیکی با مشهد دارد و در زمینه برگزاری هفته تجاری و اقتصادی ایران و عراق اعلام آمادگی کرد تا این موضوع در بغداد نیز پیگیری شود.
نخستوزیر عراق در نشست با فعالان اقتصادی ایران تأکید کرد که سیاست جدید عراق حمایت از تولید داخلی و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری است و ما نیز آمادگی همکاری گسترده در حوزه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی داریم.
سفیر عراق در ایران گفت: تجربه همکاریهای مشترک میان ایران و عراق، تجربهای موفق بوده و باید از ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای عملیاتی استفاده کنیم. تفاهمنامهها زمانی ارزشمند هستند که به مرحله اجرا برسند؛ بنابراین باید توافقات گذشته را رصد و پیگیری کرده و با اولویتبندی، پروژههای قابل اجرا را به نتیجه برسانیم.
الحجاج اضافه کرد: ظرفیتهای فراوانی در حوزههای علمی، فرهنگی، زیارتی و اقتصادی وجود دارد که باید از آنها برای توسعه روابط استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: روابط ایران و عراق امروز فراتر از روابط سیاسی است و بر پایه اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و مردمی شکل گرفته است. این سرمایه اجتماعی باید به همکاریهای پایدار اقتصادی، علمی و فرهنگی تبدیل شود و ما آمادگی داریم زمینه اجرای این همکاریها را فراهم کنیم.
عراق باید در کنار شریک معنوی، مهمترین شریک اقتصادی ایران باشد
استاندار خراسان رضوی نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه پیوندهای اعتقادی ایران و عراق باید به همکاریهای اقتصادی پایدار منجر شود، گفت: هدف ما آن است که نشستهای مشترک اقتصادی با عراق از مرحله تفاهم عبور کرده و به انعقاد قراردادهای اجرایی و تشکیل دبیرخانه دائمی همکاریها منتهی شود.
غلامحسین مظفری با تأکید بر اینکه پیوندهای اعتقادی ایران و عراق باید به همکاریهای اقتصادی پایدار منجر شود، افزود: هدف ما این است که نشستهای مشترک اقتصادی با عراق از مرحله تفاهم عبور کرده و به انعقاد قراردادهای اجرایی و تشکیل دبیرخانه دائمی همکاریها منتهی شود.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: همت، شکوه و عظمتی که مردم عراق در این مراسم به نمایش گذاشتند، نشان داد پیوند عمیقی میان دو ملت وجود دارد. این حضور، نماد اقتدار شیعه بود؛ همانگونه که اربعین به عنوان بزرگترین تجمع انسانی منطقه و رویدادی کمنظیر در جهان جلوهای از این پیوندهای ناگسستنی است که طی سالیان شکل گرفته است.
استاندار خراسان رضوی گفت: علاقهمندیم و دعا میکنیم شرایط منطقه به امنیت و آرامش برسد تا مردم منطقه، که همگی دارای اشتراکات دینی و فرهنگی هستند، توسعه، آبادانی و آسایش را تجربه کنند و از ثمرات این آرامش بهرهمند شوند.
وی عنوان کرد: قدردان مردم عراق به خاطر حماسهای که آفریدند؛ هستیم؛ زیرا این همراهی، روحیه مضاعفی برای مردم ایران ایجاد کرد و برای ما یک سرمایه ارزشمند است.
وی ادامه داد: کشور عراق برای ما یک شریک بزرگ معنوی و مذهبی است و باید به مهمترین شریک اقتصادی ما نیز تبدیل شود. باید سطح سرمایهگذاریها و مبادلات اقتصادی را به اندازهای افزایش دهیم که این پیوند ناگسستنی در حوزه اقتصاد نیز نمود پیدا کند.
مظفری پیشنهاد برگزاری نشستها و همایشهای مشترک اقتصادی بسیار خوب خواند و گفت: باید از مرحله مطالعه و تفاهم عبور کنیم و این نشستها به انعقاد قراردادهای مشخص و اجرایی منجر شود. اگر بتوانیم با همکاری رایزنان اقتصادی ایران و عراق، سفارتخانهها و تیمهای تخصصی دو طرف چندین قرارداد مشخص را در این نشستها به نتیجه برسانیم، میتوانیم استمرار این همکاریها را تضمین کنیم.
استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: دیماه سال گذشته نیز هیأت اقتصادی و بازرگانی استان به عراق سفر کرد و اکنون نیز میتوان با برگزاری یک همایش، نمایشگاه یا فرصتهای سرمایهگذاری، زمینه انعقاد قراردادهای مشترک را فراهم کرد. برای استمرار این روند باید دبیرخانه دائمی همکاریها تشکیل شود تا توافقات را پیگیری کند.
مظفری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای متقابل دو کشور گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که به شدت نیازمند گرهگشایی در برخی حوزهها از طریق همکاری با کشور عراق هستیم. از یک سو ظرفیت تجار، بازرگانان و سرمایهگذاران دو کشور وجود دارد و از سوی دیگر دانش و تجربهای که ایران در شرایط سخت به دست آورده است، میتواند به توسعه همکاریها کمک کند.
منبع: استانداری خراسان رضوی