معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: یکی از پاسداران اهل شهرستان خمین، شب گذشته (سه‌شنبه) بر اثر حملات آمریکایی_سعودی به عراق به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قمری  گفت: طی حملات هوایی اخیر مشترک آمریکا و عربستان به دیالی عراق چهار تن از پاسداران سپاه که مسئولیت تامین امنیت مراسم اربعین حسینی را بر عهده داشتند به شهادت رسیدند.

وی بیان کرد: ‌شهید پاسدار مرتضی اکبری اهل روستای دهنو شهرستان خمین بود که در این حمله به شهادت رسید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: همچنین شهیدان پاسدار علی اصغر آستانه، پاسدار ابوالفضل متقی و پاسدار امیر عباس درهم فروش اهل شهرستان کاشان در این حمله به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

قمری اظهار کرد: انتقال پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور و پیکر شهید مرتضی اکبری به شهرستان خمین برای تشییع و خاکسپاری اعلام و اطلاع رسانی می‌شود.

منبع: استانداری مرکزی

برچسب ها: حملات دشمن ، شهادت پاسدار
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شهادت یک پاسدار اهل خمین در حمله دشمن به عراق
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