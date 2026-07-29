مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: از ظرفیت پهپاد به منظور رصد و پایش بهتر زیستگاه و حیات وحش منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم استفاده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سیده مریم محمدی در سخنانی اظهار داشت: برنامه سرشماری حیات وحش در ۳۲ هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، با حضور جمعی از محیط‌بانان، کارشناسان و فعالان محیط زیست استان قم برگزار شد و در این برنامه، علاوه بر پایش و مشاهده مستقیم، از ظرفیت پهپاد نیز به منظور رصد و پایش بهتر زیستگاه و حیات وحش منطقه استفاده شد.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد، دقت و سرعت پایش مناطق تحت مدیریت را افزایش داده و امکان شناسایی بهتر گونه‌های حیات وحش، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از تنوع زیستی را فراهم می‌کند.

محمدی در پایان، خشکسالی را مهم‌ترین تهدید پیش روی زیستگاه‌های طبیعی استان عنوان کرد و گفت: تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی، خسارت‌های قابل توجهی به زیستگاه‌های حیات وحش وارد کرده و شرایط زیستی گونه‌های جانوری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است، از این رو، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت صحیح منابع آب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از تنوع زیستی استان به شمار می‌رود.