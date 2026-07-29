مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: از ظرفیت پهپاد به منظور رصد و پایش بهتر زیستگاه و حیات وحش منطقه حفاظت شده پلنگ دره قم استفاده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-سیده مریم محمدی در سخنانی اظهار داشت: برنامه سرشماری حیات وحش در ۳۲ هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره، با حضور جمعی از محیط‌بانان، کارشناسان و فعالان محیط زیست استان قم برگزار شد و در این برنامه، علاوه بر پایش و مشاهده مستقیم، از ظرفیت پهپاد نیز به منظور رصد و پایش بهتر زیستگاه و حیات وحش منطقه استفاده شد. 

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله پهپاد، دقت و سرعت پایش مناطق تحت مدیریت را افزایش داده و امکان شناسایی بهتر گونه‌های حیات وحش، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حفاظت از تنوع زیستی را فراهم می‌کند.

استفاده از پهپاد برای سرشماری دقیق حیات وحش منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم

محمدی در پایان، خشکسالی را مهم‌ترین تهدید پیش روی زیستگاه‌های طبیعی استان عنوان کرد و گفت: تداوم خشکسالی و کاهش منابع آبی، خسارت‌های قابل توجهی به زیستگاه‌های حیات وحش وارد کرده و شرایط زیستی گونه‌های جانوری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است، از این رو، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت صحیح منابع آب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای صیانت از تنوع زیستی استان به شمار می‌رود.

برچسب ها: پهپاد ، حیات وحش
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