روایت مجری برنامه «زمانه» از وضعیت مردم جنوب در پی حملات دشمن آمریکایی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امین سلیمی، مجری برنامه «زمانه» درباره حضور میدانی اهالی رسانه به جنوب کشور برای روایت میدانی از زندگی مردم گفت: جمعی از ما همکاران رسانه‌ای هفته گذشته توفیق اعزام به جنوب کشور را داشتیم. طبیعی است که وقتی رسانه ملی از بودجه بیت‌المال تغذیه می‌کند، باید متعلق به مردم باشد. به هر حال، برای بخشی از مردم این کشور جنگ پیش آمده بود. برای ما مهم بود در جریان حضوری آنچه پیش آمده باشیم و جنگ را حس کنیم.

سلیمی ادامه داد: ما نمی‌توانستیم از تهران راجع به بندرعباس صحبت کنیم؛ هرچند تجربه دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم را داشتیم. ما بیشتر برای پر کردن خلل خودمان عازم جنوب کشور شدیم و آنچه وجود داشت حماسه‌آفرینی و مقاومت مردم جنوب کشور بود. ما تلاش کردیم هم نقاط آسیب‌دیده استان را روایت کنیم، هم به بازسازی نقاط آسیب‌دیده و مقاومت مردم در شرایط جنگ بپردازیم؛ اینکه در کمتر از ۴۸ ساعت تمام جاده‌ها مسیر عادی‌شان راه افتاده بود، تمام دکل‌ها تعمیر شده بود و کسی بخاطر جنگ فرار نکرده بود.

مجری برنامه «زمانه» در پاسخ به این پرسش که این در حالی است که رسانه‌های معاند در حال القای بی‌تفاوتی مسئولان کشور به جنوب ایران بودند، توضیح داد: اینگونه نبود. ما در آنجا از مازندران و گیلان شهید داشتیم. نیرو‌های مسلح و جهادی سایر استان‌ها نیز در آنجا حضور داشتند. در واقع، مانند جنگ هشت ساله تمام ایران برای جنوب ایران می‌جنگید؛ کمااینکه در هر کجای ایران اگر این اتفاق بیفتد، حتماً همه مردم پای کار هستند.