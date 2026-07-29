باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا اعلام کرد که دموکرات‌ها به‌زودی رأی‌گیری جدیدی درباره قطعنامه «اختیارات جنگی» برگزار خواهند کرد؛ قطعنامه‌ای که هدف آن پایان دادن به مشارکت نظامی آمریکا در جنگ با ایران است.

شومر در سخنرانی خود در صحن سنا، گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ادامه دادن جنگ، «جان نیرو‌های آمریکایی را بیش از پیش به خطر می‌اندازد».

او افزود: «ترامپ بیش از آنکه نگران حفاظت از نیرو‌های ما باشد که در معرض آتش قرار دارند، نگران محافظت از خود در برابر پیامد‌های جنگ شکست‌خورده‌اش با ایران است. در حالی که او بدون هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به این ماجراجویی بی‌پروا، دست روی دست گذاشته، نیرو‌های ما با موجی از حملات موشکی و پهپادی ایران روبه‌رو هستند».

شومر افزود که دموکرات‌ها بار دیگر قطعنامه اختیارات جنگی را برای رأی‌گیری مطرح خواهند کرد. او گفت: «دموکرات‌ها به‌زودی رأی‌گیری جدیدی را برای تصویب این قطعنامه به جریان خواهند انداخت تا به این جنگ بی‌هدف پایان دهیم و نیروهایمان را نزد خانواده‌هایشان بازگردانیم».

رهبر اقلیت سنا همچنین از جمهوری‌خواهان خواست از این طرح حمایت کنند و گفت کنگره باید امنیت نیرو‌های نظامی آمریکا را در اولویت قرار دهد.

وی افزود: «هر ثانیه‌ای که ترامپ این جنگ را طولانی‌تر می‌کند، جان نیرو‌های نظامی ما در معرض خطر است. از جمهوری‌خواهان سنا می‌خواهم در کنار مردم آمریکا بایستند و برای پایان دادن به این جنگ به ما بپیوندند».

منبع: آناتولی