رهبر اقلیت دموکرات‌های سنای آمریکا ضمن انتقاد از سیاست جنگ‌افروزی ترامپ، گفت که کنگره به زودی رای‌گیری جدیدی برای پایان دادن به این درگیری آغاز می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا اعلام کرد که دموکرات‌ها به‌زودی رأی‌گیری جدیدی درباره قطعنامه «اختیارات جنگی» برگزار خواهند کرد؛ قطعنامه‌ای که هدف آن پایان دادن به مشارکت نظامی آمریکا در جنگ با ایران است.

شومر در سخنرانی خود در صحن سنا، گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ادامه دادن جنگ، «جان نیرو‌های آمریکایی را بیش از پیش به خطر می‌اندازد».

او افزود: «ترامپ بیش از آنکه نگران حفاظت از نیرو‌های ما باشد که در معرض آتش قرار دارند، نگران محافظت از خود در برابر پیامد‌های جنگ شکست‌خورده‌اش با ایران است. در حالی که او بدون هیچ برنامه‌ای برای پایان دادن به این ماجراجویی بی‌پروا، دست روی دست گذاشته، نیرو‌های ما با موجی از حملات موشکی و پهپادی ایران روبه‌رو هستند».

شومر افزود که دموکرات‌ها بار دیگر قطعنامه اختیارات جنگی را برای رأی‌گیری مطرح خواهند کرد. او گفت: «دموکرات‌ها به‌زودی رأی‌گیری جدیدی را برای تصویب این قطعنامه به جریان خواهند انداخت تا به این جنگ بی‌هدف پایان دهیم و نیروهایمان را نزد خانواده‌هایشان بازگردانیم».

رهبر اقلیت سنا همچنین از جمهوری‌خواهان خواست از این طرح حمایت کنند و گفت کنگره باید امنیت نیرو‌های نظامی آمریکا را در اولویت قرار دهد.

وی افزود: «هر ثانیه‌ای که ترامپ این جنگ را طولانی‌تر می‌کند، جان نیرو‌های نظامی ما در معرض خطر است. از جمهوری‌خواهان سنا می‌خواهم در کنار مردم آمریکا بایستند و برای پایان دادن به این جنگ به ما بپیوندند».

منبع: آناتولی

برچسب ها: نظامیان آمریکایی ، چاک شومر ، سنای آمریکا
خبرهای مرتبط
مشاجره لفظی شدید بین وزیر جنگ و یک سناتور آمریکا درباره جنگ ایران
هزینه واقعی جنگ آمریکا با ایران بیش از رقم اعلامی پنتاگون است
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
آخرین اخبار
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
بغداد خواستار شواهد و مدارک حمله از عراق به عربستان شد
شومر: جنگ شکست‌خورده ترامپ علیه ایران، جان نظامیان آمریکا را تهدید می‌کند
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
گاردین: ورود آشکار عربستان به جنگ، معادلات آسیای غربی را پیچیده‌تر کرد
فالح الفیاض: آماده مقابله با هرگونه حمله‌ای که عراق و نهادهای امنیتی آن را هدف قرار دهد، هستیم
مرگ دو آتش‌نشان هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع یونان
حمله پهپادی به شناور ذخیره‌سازی گاز در بندر مصر
ایتالیا خشونت اشغالگران اسرائیلی در کرانه باختری را محکوم کرد
سی‌ان‌ان: ذخایر تسلیحات آمریکا همچنان در حال کاهش است و چشم‌اندازی برای پایان جنگ نیست
کتائب حزب‌الله: حملات آمریکا و عربستان بی‌پاسخ نخواهد ماند
شورای امنیت ملی عراق حملات آمریکایی-سعودی را محکوم کرد
حمله روسیه به کشتی‌های حامل سلاح برای اوکراین
هشدار مقام اروپایی: به‌زودی ممکن است تمام اروپا درگیر آتش‌سوزی شود
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
حدود ۸۰۰ هزار سلاح اوکراین از بازار سیاه اروپا سر درآورده‌اند
جهش ناگهانی بهای نفت همزمان با افزایش حملات در منطقه
نجباء: انتقام خون شهدا را می‌گیریم
ریاست جمهوری عراق حملات هوایی آمریکا و عربستان را محکوم کرد
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین حد خود رسیده است
افزایش خودکشی در ارتش اسرائیل با مرگ دو سرباز زن
السودانی حمله به الحشد الشعبی را محکوم کرد
سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان لغو شد
روسیه: حمله اوکراین به کشتی ایرانی یک اقدام تروریستی بود
۲۰ شهید و ۳۲ زخمی در تجاوز سعودی-آمریکایی به عراق
دلایل پنهان پایان حملات آمریکا ضد ایران
ادعای رویترز درباره خرید سامانه پدافندی چینی توسط ایران
گلایه زلنسکی از دعوت نشدن اوکراین به ناتو
حمایت نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها از بازداشت نتانیاهو