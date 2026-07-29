سرپرست وزارت دفاع در پیامی به مناسبت بازگشت پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ‌دوم خلبان مجید کاظمی، این شهید والامقام را از عقابان آسمان ایران و فرزند مکتب عزت، ایثار و وفاداری دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بازگشت پیکر مطهر شهید والامقام امیر سرتیپ‌دوم خلبان مجید کاظمی پس از ماه‌ها چشم انتظاری، روایتی نام آشنا و کهن فرزندان ایرانی است که عهد خود با ایران، اسلام و مردم را تا واپسین لحظه حیات حفظ کردند. امروز این شهید سرافراز به وطن بازگشته است، اما حقیقت آن است که او از همان لحظه‌ای که برای دفاع از عزت و امنیت این سرزمین به آسمان برخاست، در قلب ملت ایران جاودانه شد.

شهید مجید کاظمی، مأموریت خود را با شجاعت، قدرت، ایمان و وفاداری به میهن و مردم به انجام رساند و در مسیر بازگشت، آسمان خلیج فارس را با خون پاک خود رنگین کرد. امروز بازگشت پیکر این خلبان غیور، اگرچه داغ فراق را تازه می‌کند، اما برای ملت ایران، یادآور وفاداری فرزندان قهرمانی است که تا آخرین نفس، پای عهد و سوگند خود با ایران و انقلاب ایستادند.

جامعه پرافتخار خلبانان نیرو‌های مسلح، همواره از پیشگامان دفاع از این مرز و بوم بوده است و این مسیر نورانی، با مجاهدت فرماندهان بزرگی همچون وزیران دفاع شهید، امیر سرلشکر خلبان نصیرزاده و سرلشگر خلبان فکوری و دیگر عقابان آسمان ایران، به الگویی ماندگار از ایثار، شجاعت و تعهد تبدیل شده است؛ مکتبی که امروز نیز در وجود خلبانان مؤمن و سلحشور این سرزمین جاری است.

امروز اگرچه خانواده این شهید عزیز پس از ماه‌ها انتظار، پیکر مطهر فرزند خود را در آغوش می‌گیرند، اما همه ملت ایران در این وداع شریک‌اند؛ چرا که این شهید پدر، بردار و فرزند همه ملت بود؛ ملتی که امنیت، استقلال و اقتدار خود را مدیون ایثار مردانی است که بی‌ادعا از جان خویش گذشتند تا پرچم این سرزمین خدایی هرگز بر زمین نماند.

بی‌تردید خون پاک این شهید و همه شهدای اقتدار، درخت تناور دفاع و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد و راه آنان، با اراده راسخ رزمندگان، دانشمندان، مهندسان و خادمان دفاع و صنعت دفاعی ادامه خواهد یافت.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت به خانواده معزز این شهید، همرزمان، جامعه پرافتخار نیرو‌های مسلح و ملت بزرگ ایران، از خداوند متعال برای این شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مسالت دارم.

برچسب ها: وزارت دفاع ، خلبان ایرانی
خبرهای مرتبط
سرپرست وزارت دفاع: هر مساله میدان نبرد باید به یک راهکار فناورانه تبدیل شود
سرپرست وزارت دفاع: نوآوری ایرانی معادلات صحنه نبرد را تغییر داد
برآورد خسارت ۲۰.۶ میلیارد دلاری به تجهیزات و زیرساخت‌های ارتش آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
عارف: اختلافات داخلی دولت را به افکار عمومی بکشانید، عزل خواهید شد
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
ستاد مرکزی اربعین: زائران برای خروج مرز‌های «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
آخرین اخبار
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
معاون امنیتی وزیر کشور: امنیت کامل در مرز‌های شلمچه و چذابه برقرار است
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
عارف: هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری در توسعه روابط با آفریقا پذیرفته نیست
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
عارف: اختلافات داخلی دولت را به افکار عمومی بکشانید، عزل خواهید شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
ستاد مرکزی اربعین: زائران برای خروج مرز‌های «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند
مهر رسمی آمریکا بر رژیم نیابتی؛ ابعاد لایحه دفاعی ۲۰۲۷
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
بلاتکلیفی ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران
نمایندگی ایران در وین خواستار اجرای متعادل مأموریت‌های آژانس شد
قائم‌پناه: آگاهی‌بخشی به مودیان باید در اولویت سازمان امور مالیاتی باشد
عمان باید مسیری که ایران در تنگه هرمز مشخص می‌کند را بپذیرد
وضعیت تأمین برق امسال نسبت به سال گذشته بهبود داشته است
تمامی اقدامات ایران ماهیتی دفاعی، ضروری و منطبق با حقوق بین‌الملل دارد
احراز شهادت یکی از خلبانان قهرمان ارتش/ ورود پیکر مطهر خلبان کاظمی به کشور تا ساعاتی دیگر
داستان شیرین رزمندگان انصارالله با تاسیسات نفتی ناآرامکو؛ آرامکو، فعلا تعطیل!
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت
سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ مرداد