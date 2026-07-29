شبکه کان ادعا می‌کند نتانیاهو در دیدار اخیر خود با ترامپ، پیشنهاد کرده کمک‌های نظامی مستقیم آمریکا به رژیم صهیونیستی طی ده سال آینده متوقف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های عبری گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار روز سه‌شنبه خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طرحی را برای پایان تدریجی کمک‌های نظامی مستقیم آمریکا به این رژیم طی یک دوره ۱۰ ساله پیشنهاد کرده است.

شبکه کان نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده، اعلام کرد دو طرف در گفت‌و‌گو‌های غیرعلنی خود درباره آینده کمک‌های نظامی واشنگتن به تل‌آویو رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو پیشنهاد داده است که کمک‌های نظامی مستقیم آمریکا به‌تدریج کاهش یابد و طی ۱۰ سال به‌طور کامل متوقف شود.

رژیم صهیونیستی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون بزرگ‌ترین دریافت‌کننده کمک‌های خارجی آمریکا بوده است.

بر اساس گزارش سرویس پژوهش کنگره آمریکا، واشنگتن تا ماه مه ۲۰۲۵ حدود ۱۷۴ میلیارد دلار کمک دوجانبه و بودجه دفاع موشکی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده است.

کمک‌های نظامی کنونی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای است که در سال ۲۰۱۶ امضا شد و سال‌های مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۸ را پوشش می‌دهد. طبق این توافق، آمریکا متعهد شده است ۳۸ میلیارد دلار کمک نظامی، مشروط به تصویب سالانه کنگره در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهد.

این بسته شامل ۳۳ میلیارد دلار کمک بلاعوض در قالب تأمین مالی نظامی خارجی (به‌طور میانگین سالانه ۳.۳ میلیارد دلار) و ۵ میلیارد دلار برای برنامه‌های مشترک موشکی (به‌طور میانگین سالانه ۵۰۰ میلیون دلار) است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کمک نظامی ، رژیم صهیونیستی ، دونالد ترامپ
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