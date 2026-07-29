باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاشوری - هر ساله با گرم شدن هوا تمایل شهروندان به شنا و تفریحات آبی در رودخانه ها، استخر و دریا‌ها بیشتر می‌شود و متأسفانه به همان نسبت حوادث غرق‌شدگی و خطرات شنا و گردشگری دریایی هم افزایش می‌یابد. بخش قابل توجهی از این حوادث با آموزش، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای مهارت‌های تخصصی قابل کاهش است.

به همین منظور و برای پیشگیری از بروز حوادث ناگوار بار‌ها و بار‌ها هشدار‌ها و توصیه‌های حیاتی از سوی سازمان‌های مسئول و نهاد‌های امدادی اعلام می‌شود که توجه جدی شهروندان را می‌طلبد.

اجتناب از شنا در شرایط نامساعد جوی یکی از موارد مهم در سواحل گیلان است. اداره کل هواشناسی این استان طی هفته‌ها و روز‌های گذشته با طوفانی و مواج شدن دریای خزر هشدار‌های دریایی صادر و ممنوعیت شنا و گردشگری با ذکر تاریخ در نقاط ساحلی را اعلام کرده است.

در اغلب هشدار‌های هواشناسی از احتمال غرق شدن شناگران، آسیب به قفس‌ها و تور‌های صیادی، خسارت به قایق‌ها و شناور‌های کوچک و خسارت به تأسیسات دریایی تا ممنوعیت شنا، منع تردد قایق‌های سبک و تفریحی، منع ورود و خروج کشتی به بنادر، محدود کردن تردد کشتی‌های تجاری، منع فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل خبر داده می‌شود و تمهیدات لازم توسط فعالان دریایی به فراخور شرایط دریا توصیه و هشدار‌های هواشناسی سطح زرد، نارنجی یا در صورت لزوم قرمز صادر می‌شود.

در تعریف رنگ بندی هشدار‌های هواشناسی آمده است: هشدار زرد: آگاهی و اقدام در صورت نیاز، احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه‌ای/ هشدار نارنجی: اقدام ضروری، احتمال خسارت گسترده زیاد است/ هشدار قرمز: اقدام فوری و همه جانبه، خسارت گسترده.

آنچه در این میان اهمیت دارد توجه و جدی گرفتن هشدار‌های دریایی است که می‌تواند از بروز خسارت‌های مالی و جانی جلوگیری کند، امری که متأسفانه با توجه به وقوع حوادث غرق شدگی هموطنان در آب رودخانه ها، کانال‌های آبیاری، سد‌ها و مناطق حفاظت نشده دریا‌ها در وهله اول بی توجهی به این هشدار‌ها را به ذهن متبادر می‌کند.

بسیاری از خانواده‌هایی که عزیزان خود را در حوادث آبی از دست می‌دهند، نه به دلیل کمبود امکانات، بلکه به دلیل ناآگاهی، بی‌احتیاطی یا رعایت نکردن اصول ساده ایمنی رخ می‌دهد. افزایش آگاهی عمومی، آموزش خانواده‌ها، توجه بیشتر به کودکان، پرهیز از شنا در مناطق ناشناخته و رعایت هشدار‌های ایمنی از جمله اقداماتی است که می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.

هفته اول مرداد ماه به مناسبت همزمانی با ۲۵ جولای (روز جهانی پیشگیری از غرق‌شدگی) فرصت و فراخوانی است برای یادآوری این واقعیت است که بسیاری از این حوادث قابل پیشگیری هستند.

در صورت مشاهده هرگونه حادثه غرق‌شدگی، بلافاصله با شماره‌های اورژانس (۱۱۵) و هلال‌احمر (۱۱۲) تماس گرفته شود و از اقدامات خودسرانه و بدون اطلاع از فنون نجات غریق پرهیز شود، زیرا اقدامات غیرحرفه‌ای ممکن است به غرق شدن نجات‌دهنده نیز منجر شود.