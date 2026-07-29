متن بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

ملت شریف و آگاه منطقه، امت بزرگ اسلامی و آزادی‌خواهان جهان!

پس از آن‌که مردم غیور و شریف کشورهای منطقه، به‌ویژه برادران و خواهران عزیزمان در اردن و کویت، با احساس مسئولیت تاریخی و غیرت اسلامی، اطلاعات ارزشمند و دقیقی از تحرکات و پایگاه‌های رژیم آمریکایی را به حساب کاربری اعلام شده توسط سپاه پاسداران در پیام‌رسان تلگرام ارسال نمودند، دشمنان مستکبر نتوانستند این شرایط و پیوند میان مردم را تحمل کرده و آنان که همواره از شفافیت و آگاهی ملت‌ها هراس دارند، با بستن حساب کاربری روابط عمومی سپاه، بار دیگر نشان دادند که از داده‌های دقیق و ارزشمند امت عزیز مسلمان و هماهنگی میان ملت‌های آزادی‌خواه منطقه، به وحشت افتاده‌اند.

این اقدام ناشایست و ناجوانمردانه، همچون سایر رفتارهای مذبوحانه آنان، محکوم و نشانه‌ای روشن از زوال و استیصال جبهه استکبار است.

بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق و اراده پولادین ملت‌های منطقه را خاموش سازد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌دارد که به‌زودی درگاهی جدید، امن و مطمئن برای ارتباط مستقیم با ملت‌های آزادی‌خواه جهان معرفی خواهد شد تا مسیر تبادل اطلاعات و آگاهی‌بخشی، مستحکم‌تر از گذشته ادامه یابد.

تاکید می‌کنیم که مسیر مقاومت و پیروزی، با اراده خداوند متعال و همت امت اسلامی، بدون توقف ادامه خواهد داشت.