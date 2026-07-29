سفارت جمهوری اسلامی ایران در غنا در این پیام نوشت: «تأثرانگیز است. یک نشان افتخار عالی غیرنظامی توسط شروری تقدیم می‌شود که خود به راستی مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است.»

این پیام می افزاید: آن غریق‌نجات، کودکی را از اقیانوس بیرون کشید اما اهداکننده این نشان، مدرسه‌ای پر از کودکان را بمباران کرد بدون اینکه حتی یک دقیقه از خوابش کم شود. شجاعت، جان می‌بخشد. ریاست‌جمهوری آمریکا جان می‌گیرد.»

منابع خبری پیش از این گزارش کرده بودند که یک نوجوان ۱۶ ساله آمریکایی موفق شده بود در ایالت کالیفرنیا پسربچه‌ای ۱۰ ساله را از موج‌های بزرگ دو و نیم تا سه متری نجات دهد.

در همین ارتباط دونالد ترامپ پیش‌تر در پیامی ادعا کرده بود که می‌خواهد از او و خانواده‌اش در کاخ سفید با بالاترین نشان شهروندی آمریکا تقدیر کند.