سفارت ایران در غنا به پیام اخیر دونالد ترامپ که اعلام کرده بود با اهدای یک نشان عالی غیرنظامی از جوانی که یک کودک را از غرق‌شدگی در ایالت کالیفرنیا نجات داده است تقدیر خواهد کرد، واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت جمهوری اسلامی ایران در غنا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به پیام اخیر دونالد ترامپ که اعلام کرده بود با اهدای یک نشان عالی غیرنظامی از جوانی که یک کودک را از غرق‌شدگی در ایالت کالیفرنیا نجات داده است تقدیر خواهد کرد، واکنش نشان داد و تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در غنا در این پیام نوشت: «تأثرانگیز است. یک نشان افتخار عالی غیرنظامی توسط شروری تقدیم می‌شود که خود به راستی مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است.»

این پیام می افزاید: آن غریق‌نجات، کودکی را از اقیانوس بیرون کشید اما اهداکننده این نشان، مدرسه‌ای پر از کودکان را بمباران کرد بدون اینکه حتی یک دقیقه از خوابش کم شود. شجاعت، جان می‌بخشد. ریاست‌جمهوری آمریکا جان می‌گیرد.»

منابع خبری پیش از این گزارش کرده بودند که یک نوجوان ۱۶ ساله آمریکایی موفق شده بود در ایالت کالیفرنیا پسربچه‌ای ۱۰ ساله را از موج‌های بزرگ دو و نیم تا سه متری نجات دهد.

در همین ارتباط دونالد ترامپ پیش‌تر در پیامی ادعا کرده بود که می‌خواهد از او و خانواده‌اش در کاخ سفید با بالاترین نشان شهروندی آمریکا تقدیر کند.

برچسب ها: سفارت ایران در غنا ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
ادعای رسانه عبری: نتانیاهو پایان کمک‌های نظامی آمریکا را پیشنهاد کرد
آکسیوس: ترامپ در دیدار با نتانیاهو نگرانی خود را از پیامدهای اقتصادی جنگ ایران ابراز کرد
ترامپ: حمله دیروز ایران غافلگیرکننده بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
عارف: اختلافات داخلی دولت را به افکار عمومی بکشانید، عزل خواهید شد
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
ستاد مرکزی اربعین: زائران برای خروج مرز‌های «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
آخرین اخبار
رئیس جمهور آمریکا مستحق نشان وحشت عالی غیرنظامی است
سپاه: بستن یک حساب کاربری، هرگز نمی‌تواند صدای حق را خاموش سازد
معاون امنیتی وزیر کشور: امنیت کامل در مرز‌های شلمچه و چذابه برقرار است
سرپرست وزارت دفاع: خون شهدای اقتدار، توان بازدارندگی ایران را استوارتر از گذشته خواهد کرد
عارف: هیچ بهانه‌ای برای کم‌کاری در توسعه روابط با آفریقا پذیرفته نیست
فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال آن در مقابل متجاوزان دفاع می‌کنیم
سپاه: عامل تروریستی در شهرستان بوکان به هلاکت رسید
رئیس‌جمهور: اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
عارف: اختلافات داخلی دولت را به افکار عمومی بکشانید، عزل خواهید شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
محکومیت شدید حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان سعودی علیه عراق
ستاد مرکزی اربعین: زائران برای خروج مرز‌های «باشماق» و «تمرچین» را انتخاب کنند
مهر رسمی آمریکا بر رژیم نیابتی؛ ابعاد لایحه دفاعی ۲۰۲۷
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
بلاتکلیفی ۱۴ شرکت استانی تابعه شرکت توسعه گردشگری ایران
نمایندگی ایران در وین خواستار اجرای متعادل مأموریت‌های آژانس شد
قائم‌پناه: آگاهی‌بخشی به مودیان باید در اولویت سازمان امور مالیاتی باشد
عمان باید مسیری که ایران در تنگه هرمز مشخص می‌کند را بپذیرد
وضعیت تأمین برق امسال نسبت به سال گذشته بهبود داشته است
تمامی اقدامات ایران ماهیتی دفاعی، ضروری و منطبق با حقوق بین‌الملل دارد
احراز شهادت یکی از خلبانان قهرمان ارتش/ ورود پیکر مطهر خلبان کاظمی به کشور تا ساعاتی دیگر
داستان شیرین رزمندگان انصارالله با تاسیسات نفتی ناآرامکو؛ آرامکو، فعلا تعطیل!
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در اردن هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت
سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۷ مرداد