باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد اسفندیارپور مدیر عامل باشگاه گل گهر سیرجان درباره جلسه اخیر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: در آن نشست، موضوعات مختلفی مطرح شد که بخشی از آن به شرایط فصل جدید فوتبال و بخشی نیز به تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی مربوط بود. گزارشی از عملکرد تیم ملی ارائه شد و طبیعی است دیدگاه‌های مختلفی درباره این موضوع وجود داشت.

او افزود: اگر منصفانه قضاوت کنیم، باید در نظر بگیریم که تیم ملی فوتبال در مسیر جام جهانی با شرایط متفاوت و نابرابری نسبت به بسیاری از تیم‌ها روبه‌رو بود. البته مسائل فنی قابل نقد و بررسی است، اما هنگام ارزیابی عملکرد تیم ملی باید همه شرایط را در نظر گرفت.

سرمربی گل‌گهر ادامه داد: تا آغاز جام ملت‌های آسیا فرصت زیادی باقی نمانده و مهم‌ترین وظیفه هیئت‌رئیسه این است که بدون هیجان و با تصمیمی منطقی، بهترین شرایط را برای تیم ملی فراهم کند. همچنین مقرر شد صحبت‌های امیر قلعه‌نویی نیز شنیده شود تا پس از بررسی همه دیدگاه‌ها، تصمیمی اتخاذ شود که به موفقیت تیم ملی در جام ملت‌ها و کسب جایگاه شایسته فوتبال ایران کمک کند.

اسفندیارپور درباره حواشی ایجادشده پیرامون پرونده گل‌گهر و چادرملو و سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی گفت: من هم به عنوان مدیرعامل گل‌گهر و هم به عنوان عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال معتقدم پاسخ این ابهامات را باید خود فدراسیون فوتبال، دبیرکل یا سخنگوی فدراسیون ارائه کنند. در حال حاضر پاسخ شفاف و روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد.

او افزود: باشگاه گل‌گهر سؤال‌های خودش را دارد و باشگاه چادرملو هم ابهامات خود را مطرح کرده است. درست نیست دو باشگاه مقابل هم قرار بگیرند، در حالی که مسئول شفاف‌سازی این موضوع فدراسیون فوتبال است. ما با باشگاه چادرملو هیچ اختلافی نداریم. بابایی از دوستان من است، هر دو باشگاه زیرمجموعه یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند و در بسیاری از سیاست‌های فوتبالی نیز نگاه مشترکی داریم. مدیرعامل گل‌گهر گفت: وقتی تیمی وارد یک رقابت می‌شود، طبیعی است که سرمربی، بازیکنان و مجموعه باشگاه برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنند. اگر از ابتدا قرار نبود امکان معرفی تیمی از این مسیر وجود داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که اساساً چرا چنین رقابتی برگزار شد؟ چرا بازیکنان در این مسابقات به میدان رفتند و حتی برخی مانند بازیکنان چادرملو دچار مصدومیت شدند؟ اسفندیارپور با اشاره به معیار انتخاب نماینده ایران در آسیا گفت: بارها اعلام کرده‌ایم اگر قرار است سهمیه‌ای بر اساس مسابقات داخلی تعیین شود، بهترین معیار جام حذفی است؛ زیرا این سهمیه متعلق به جام حذفی است. در آن رقابت‌ها نه پرسپولیس حضور داشت و نه چادرملو، بنابراین این پرسش وجود دارد که چرا باید یک تورنمنت دیگر ملاک تصمیم‌گیری قرار بگیرد. او درباره حضور گسترده مربیان ایرانی در لیگ برتر اظهار کرد: امسال فرصت بسیار خوبی برای فوتبال ایران ایجاد شده است. با کاهش سهمیه بازیکنان خارجی، باشگاه‌ها بیشتر به استفاده از مربیان و بازیکنان جوان ایرانی روی آورده‌اند. این یک فرصت ارزشمند است و امیدوارم بازیکنان و مربیان داخلی از آن بهترین استفاده را ببرند و شایستگی‌های خود را بیش از گذشته نشان دهند. من هم به عنوان عضوی از جامعه فوتبال، از این رویکرد حمایت می‌کنم.