مدیرعامل باشگاه گل گهر می‌گوید که برای کسب سهمیه آسیایی با باشگاه چادرملو اختلافی نداریم.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد اسفندیارپور مدیر عامل باشگاه گل گهر سیرجان درباره جلسه اخیر هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: در آن نشست، موضوعات مختلفی مطرح شد که بخشی از آن به شرایط فصل جدید فوتبال و بخشی نیز به تمدید قرارداد امیر قلعه‌نویی مربوط بود. گزارشی از عملکرد تیم ملی ارائه شد و طبیعی است دیدگاه‌های مختلفی درباره این موضوع وجود داشت.

او  افزود: اگر منصفانه قضاوت کنیم، باید در نظر بگیریم که تیم ملی فوتبال  در مسیر جام جهانی با شرایط متفاوت و نابرابری نسبت به بسیاری از تیم‌ها روبه‌رو بود. البته مسائل فنی قابل نقد و بررسی است، اما هنگام ارزیابی عملکرد تیم ملی باید همه شرایط را در نظر گرفت.

سرمربی گل‌گهر ادامه داد: تا آغاز جام ملت‌های آسیا فرصت زیادی باقی نمانده و مهم‌ترین وظیفه هیئت‌رئیسه این است که بدون هیجان و با تصمیمی منطقی، بهترین شرایط را برای تیم ملی فراهم کند. همچنین مقرر شد صحبت‌های امیر قلعه‌نویی نیز شنیده شود تا پس از بررسی همه دیدگاه‌ها، تصمیمی اتخاذ شود که به موفقیت تیم ملی در جام ملت‌ها و کسب جایگاه شایسته فوتبال ایران کمک کند.

اسفندیارپور درباره حواشی ایجادشده پیرامون پرونده گل‌گهر و چادرملو و سهمیه حضور در رقابت‌های آسیایی گفت: من هم به عنوان مدیرعامل گل‌گهر و هم به عنوان عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال معتقدم پاسخ این ابهامات را باید خود فدراسیون فوتبال، دبیرکل یا سخنگوی فدراسیون ارائه کنند. در حال حاضر پاسخ شفاف و روشنی برای این پرسش‌ها وجود ندارد.

او افزود: باشگاه گل‌گهر سؤال‌های خودش را دارد و باشگاه چادرملو هم ابهامات خود را مطرح کرده است. درست نیست دو باشگاه مقابل هم قرار بگیرند، در حالی که مسئول شفاف‌سازی این موضوع فدراسیون فوتبال است. ما با باشگاه چادرملو هیچ اختلافی نداریم. بابایی از دوستان من است، هر دو باشگاه زیرمجموعه یک وزارتخانه فعالیت می‌کنند و در بسیاری از سیاست‌های فوتبالی نیز نگاه مشترکی داریم.
 
مدیرعامل گل‌گهر گفت: وقتی تیمی وارد یک رقابت می‌شود، طبیعی است که سرمربی، بازیکنان و مجموعه باشگاه برای کسب بهترین نتیجه تلاش کنند. اگر از ابتدا قرار نبود امکان معرفی تیمی از این مسیر وجود داشته باشد، این سؤال مطرح می‌شود که اساساً چرا چنین رقابتی برگزار شد؟ چرا بازیکنان در این مسابقات به میدان رفتند و حتی برخی مانند بازیکنان چادرملو دچار مصدومیت شدند؟
 
اسفندیارپور با اشاره به معیار انتخاب نماینده ایران در آسیا گفت: بارها اعلام کرده‌ایم اگر قرار است سهمیه‌ای بر اساس مسابقات داخلی تعیین شود، بهترین معیار جام حذفی است؛ زیرا این سهمیه متعلق به جام حذفی است. در آن رقابت‌ها نه پرسپولیس حضور داشت و نه چادرملو، بنابراین این پرسش وجود دارد که چرا باید یک تورنمنت دیگر ملاک تصمیم‌گیری قرار بگیرد.
 
او درباره حضور گسترده مربیان ایرانی در لیگ برتر اظهار کرد: امسال فرصت بسیار خوبی برای فوتبال ایران ایجاد شده است. با کاهش سهمیه بازیکنان خارجی، باشگاه‌ها بیشتر به استفاده از مربیان و بازیکنان جوان ایرانی روی آورده‌اند. این یک فرصت ارزشمند است و امیدوارم بازیکنان و مربیان داخلی از آن بهترین استفاده را ببرند و شایستگی‌های خود را بیش از گذشته نشان دهند. من هم به عنوان عضوی از جامعه فوتبال، از این رویکرد حمایت می‌کنم.
 
اسفندیارپور با اشاره به شرایط ویژه فوتبال ایران در ماه‌های اخیر گفت: با توجه به ناتمام ماندن لیگ بیست‌وپنجم در هفته بیست‌ودوم و وقفه‌ای که به دلیل شرایط ناشی از جنگ به وجود آمد، فوتبال هم از این اتفاقات تأثیر گرفت. پس از بازگشت شرایط به حالت عادی، باشگاه با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو شد که نخستین آن تغییر در کادر فنی بود.
 
او  افزود: پس از جدایی سرمربی قبلی، تعدادی از بازیکنان ما که قراردادشان به پایان رسیده بود و مورد نظر کادر فنی پرسپولیس بودند، راهی این تیم شدند. همچنین در چارچوب سیاست همیشگی باشگاه مبنی بر پرورش استعدادهای جوان، دو بازیکن دیگر ما که به مرحله شکوفایی رسیده بودند، با توافق انجام‌شده به پرسپولیس منتقل شدند.
 
مدیرعامل گل‌گهر درباره انتخاب مهدی رحمتی به عنوان سرمربی جدید این تیم گفت: با توجه به عملکرد خوب رحمتی در سال‌های اخیر، چه در دوران بازی و چه در عرصه مربیگری، اطمینان داریم می‌توانند تیم را در مسیر موفقیت هدایت کنند. در ادامه نقل‌وانتقالات، برخی بازیکنان با توجه به تفکرات فنی سرمربی جدید از تیم جدا شدند و در مجموع تغییرات زیادی در ترکیب گل‌گهر به وجود آمد.
 
 اسفندیارپور تصریح کرد: طبیعی است که هماهنگ شدن بازیکنان جدید با یکدیگر و آشنایی با سبک کاری کادر فنی زمان‌بر باشد، اما گزارش‌هایی که از روند تمرینات دریافت می‌کنیم، نشان می‌دهد تیم هر روز شرایط بهتری پیدا می‌کند.
 
او افزود: سیاست باشگاه تغییری نکرده است. همچنان به دنبال ایجاد ترکیبی متشکل از بازیکنان جوان و بااستعداد در کنار نفرات باتجربه هستیم تا ضمن کسب نتایج مطلوب، در پایان فصل نیز چند ستاره جدید را به فوتبال ایران معرفی کنیم.
 
مديرعامل گل‌گهر درباره تغییرات گسترده در فهرست بازیکنان این تیم، تصریح کرد: در مجموع ۱۰ بازیکن از تیم جدا شدند. تعدادی از این نفرات در برنامه‌های فنی سرمربی جدید قرار نداشتند و تعدادی دیگر نیز با وجود اینکه کادر فنی تمایل به حفظ آنها داشت، به دلایل مختلف نقل‌وانتقالاتی از تیم جدا شدند.
 
اسفندیارپور در واکنش به انتقال چند بازیکن این تیم به پرسپولیس نیز تصریح  کرد: این‌طور نیست که هر زمان پرسپولیس بازیکنی از گل‌گهر بخواهد، باشگاه بدون قید و شرط موافقت کند. هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد و تصمیمات بر اساس منافع باشگاه گرفته می‌شود.
 
او  با اشاره به حضور مهدی تارتار روی نیمکت پرسپولیس پاسخ داد: این موضوع کاملاً طبیعی است. مهدی تارتار زمانی که سرمربی گل‌گهر بودند، تمام تلاششان را برای موفقیت این باشگاه انجام می‌دادند و امروز هم که هدایت پرسپولیس را بر عهده دارند، بر اساس نیازهای فنی تیم خود و شناختی که از بازیکنان دارند، نفرات مورد نظرشان را انتخاب می‌کنند.
 
مدیرعامل گل‌گهر عنوان کرد: این مسئله مختص تارتار نیست و هر سرمربی دیگری هم در چنین شرایطی همین رویکرد را خواهد داشت. مگر اینکه محدودیت‌های قراردادی یا توافق‌های مشخصی میان باشگاه‌ها برای انتقال بازیکنان وجود داشته باشد.
 
اسفندیارپور درباره احتمال انتقال بازیکنان بیشتری از گل‌گهر به پرسپولیس گفت: در خصوص سایر بازیکنان، مکاتبه رسمی از سوی پرسپولیس با باشگاه انجام نشد. شاید برخی بازیکنان مدنظر این باشگاه بودند، اما درخواست رسمی برای جذب آنها به دست ما نرسید.
 
او درباره سیاست گل‌گهر در جذب بازیکنان جوان از لیگ‌های پایین‌تر، گفت: این روند، سیاست همیشگی باشگاه بوده است. در سال‌های گذشته نیز بازیکنانی مانند پوریا لطیفی از لیگ دسته اول به گل‌گهر آمدند و پس از پیشرفت، مسیر رشد خود را ادامه دادند. بر اساس ارزیابی کادر فنی و کارشناسان باشگاه، هر زمان شرایط فراهم باشد، به بازیکنان مستعد فرصت حضور در گل‌گهر داده خواهد شد.
برچسب ها: باشگاه گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
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