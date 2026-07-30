بهای نفت خام پس از تشدید تنش‌ها در منطقه بار دیگر از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از تحولات اخیر در منطقه، بهای نفت خام بار دیگر از بشکه‌ای ۹۰ دلار عبور کرد و انتظار می‌رود با وعده‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تشدید جنگ، باز هم افزایش پیدا کند.

در پایان معاملات امروز، بهای نفت خام برنت با ۷.۹ درصد افزایش به ۹۰.۷۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۶.۶ درصد رشد، در ۸۴.۴۶ دلار در هر بشکه بسته شد.

این در حالی است که طی هفته گذشته و با چشم‌انداز گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای، بهای طلای سیاه روند نزولی پیدا کرده بود. قیمت نفت برنت روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر، یعنی ۸۴.۰۹ دلار در هر بشکه، رسید.

افزایش بهای نفت در حالی رخ می‌دهد که ظهر امروز آمریکا و عربستان در حملاتی مشترک، مواضع الحشد الشعبی عراق در استان‌های گوناگون این کشور را هدف قرار داده و بیش از ۲۰ نفر را به شهادت رساندند. گروه‌های مقاومت وعده داده‌اند که پاسخ قطعی در راه خواهد بود.

در ادامه، یک شناور آمریکایی در سواحل مصر هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این اولین باری است که مصر هدف حملات پهپادی در نتیجه درگیری‌های منطقه‌ای قرار می‌گیرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید که در جریان این حمله قرار گرفته است. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «به من اطلاع داده شده است. اوضاع کمی از این هم بدتر است. اما اوضاع رو به بهبود خواهد بود.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت نفت ، بازار انرژی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
باید دشمن ما هزینه بدهد برای جنگ افروزی. باید نفسش بند بیاید. 90 دلار که چیزی نیست. باید افرایش چشمگیر داشته باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کارشناسانون میگفتن نفت از ۲۰۰ دلارم رد میشه و جهان فلج میشه
پس چی شد؟
۰
۶
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۰۹:۲۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
به درک
۲
۰
پاسخ دادن
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