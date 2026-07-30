باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از تحولات اخیر در منطقه، بهای نفت خام بار دیگر از بشکهای ۹۰ دلار عبور کرد و انتظار میرود با وعدههای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تشدید جنگ، باز هم افزایش پیدا کند.
در پایان معاملات امروز، بهای نفت خام برنت با ۷.۹ درصد افزایش به ۹۰.۷۴ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با ۶.۶ درصد رشد، در ۸۴.۴۶ دلار در هر بشکه بسته شد.
این در حالی است که طی هفته گذشته و با چشمانداز گفتوگوهای منطقهای، بهای طلای سیاه روند نزولی پیدا کرده بود. قیمت نفت برنت روز سهشنبه به پایینترین سطح خود در دو هفته اخیر، یعنی ۸۴.۰۹ دلار در هر بشکه، رسید.
افزایش بهای نفت در حالی رخ میدهد که ظهر امروز آمریکا و عربستان در حملاتی مشترک، مواضع الحشد الشعبی عراق در استانهای گوناگون این کشور را هدف قرار داده و بیش از ۲۰ نفر را به شهادت رساندند. گروههای مقاومت وعده دادهاند که پاسخ قطعی در راه خواهد بود.
در ادامه، یک شناور آمریکایی در سواحل مصر هدف حمله پهپادی قرار گرفت. این اولین باری است که مصر هدف حملات پهپادی در نتیجه درگیریهای منطقهای قرار میگیرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میگوید که در جریان این حمله قرار گرفته است. ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت: «به من اطلاع داده شده است. اوضاع کمی از این هم بدتر است. اما اوضاع رو به بهبود خواهد بود.»
منبع: الجزیره