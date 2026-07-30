زباشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به جایگاه راهبردی مرزهای آذربایجان‌غربی، افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت با عراق از اولویت‌های جدی استان بوده و همه ظرفیت‌ها برای رفع موانع موجود در این مسیر به کار گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری توسعه شبکه ریلی استان، خاطرنشان کرد: همزمان با سفر ریاست محترم جمهوری به آذربایجان‌غربی، موضوع اتصال خط راه‌آهن نقده به مرز تمرچین مطرح و پیگیری شد تا زمینه ایجاد یک مسیر ریلی مؤثر برای حمل‌ونقل کالا و مسافر و اتصال به اربیل فراهم شود.

استاندار آذربایجان‌غربی توسعه راه‌آهن را یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی استان دانسته و افزود: راه‌اندازی قطار سریع‌السیر مسافری ارومیه - تبریز نیز در دستورکار قرار دارد و اجرای این طرح می‌تواند علاوه بر تسهیل جابه‌جایی مسافران، به رونق اقتصادی و افزایش ارتباطات منطقه‌ای کمک کند.

رحمانی همچنین با تأکید بر ضرورت رفع مشکلات موجود در گمرکات استان، اضافه کرد: اصلاح فرآیندهای گمرکی و کاهش زمان انجام تشریفات باید با جدیت دنبال شود تا مردم، فعالان اقتصادی و تجار با کمترین معطلی بتوانند از خدمات مرزی بهره‌مند شوند.

وی در پایان افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و حمایت‌های ملی، آذربایجان‌غربی می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای تجارت، ترانزیت و همکاری‌های اقتصادی ایران با عراق تبدیل شود.

منبع:استانداری