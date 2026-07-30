گلر جوان پرسپولیس در این تیم ماندنی شد و قرار است برای پیوستن به اردوی سرخپوشان راهی ترکیه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که شایعاتی مبنی بر جدایی امیررضا رفیعی گلر جوان از پرسپولیس مطرح شده بود و حتی گفته شد که این دروازه بان قرار است به گل گهر بپیوندد، اما هیچ اتفاقی برای این دروازه بان رخ نداد و همچنان در پرسپولیس حضور دارد.

امیر رضا رفیعی به دنبال این بود که فرصت بازی به او برسد به خاطر همین مذاکراتی با باشگاه پرسپولیس انجام داد تا در صورت موافقت از سرخپوشان جدا شد و تیمی بود که بتواند بیشتر بازی کند.

پرسپولیسی ها بعد از درخواست رفیعی به دنبال جذب گلر دوم بودند و به سراغ محمد رضا اخباری دروازه بان سابق سپاهان رفتند، اما اخباری با چرخش ۱۸۰ درجه ای به گل گهر پیوست. همچنین شایعاتی مبنی بر بازگشت احمد گوهری دروازه بان سابق پرسپولیس به این تیم مطرح شد، اما جذب این گلر هم در حد شایعه و گمانه زنی باقی ماند.

بعد از اینکه باشگاه پرسپولیس در جذب دروازه بان دوم برای تیم خود ناکام ماند، قرار شد که کادرفنی بار دیگر شرایط رفیعی را بررسی کند.

طبق پیگیری های صورت گرفته،مهدی تارتار بعد از بررسی شرایط، تصمیم به حفظ امیررضا رفیعی گرفته و صحبتهایی نیز با این دروازه‌بان انجام شده است.

بر همین اساس، رفیعی امروز راهی ترکیه می‌شود تا به اردوی آماده‌سازی سرخپوشان اضافه شود.

همچنین قرار است پس از بازگشت پرسپولیس از اردوی ترکیه، قرارداد این دروازه‌بان با سرخپوشان تمدید شود تا او فصل آینده نیز در جمع شاگردان تارتار به کار خود ادامه دهد.