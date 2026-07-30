مدافع تیم فوتبال پرسپولیس همچنان تحت قرارداد سرخپوشان قرار دارد و با باشگاه الطلبه عراق قرارداد امضا نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که یکی از رسانه‌های نزدیک باشگاه الطلبه عراق با انتشار پوستری مدعی شد که مرتضی پور علی گنجی به این تیم عراقی پیوسته است تا دوباره شاگرد علیرضا منصوریان شود، اما این خبر صحت ندارد.

طبق پیگیری‌های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس، مرتضی پور علی گنجی هنوز قراردادش را با سرخپوشان فسخ نکرده و این بازیکن همچنان تحت قرارداد پرسپولیس است.

براین اساس باشگاه پرسپولیس رضایت نامه پور علی گنجی را باید صادر کند تا این بازیکن بتواند با باشگاه الطلبه مذاکره کند و به این تیم عراقی بپیوندد.

پور علی گنجی در لیست مازاد پرسپولیس قرار دارد، اما هنوز برای فسخ قراردادش با سرخپوشان به توافق نهایی نرسیده است.