باشگاه خبرنگاران جوان - برخلاف تصور عمومی، دریای خزر به دلیل عمق ناگهانی، جریان‌های برگشتی (کشنده)، تغییرات سریع وضعیت دریا، موج‌های ساحلی و ناآشنایی بسیاری از شناگران با رفتار آب از دریا‌های پرخطر برای شنا محسوب می‌شود. با توجه به شرایط منحصر‌به‌فرد این دریا رعایت چند اصل ساده می‌تواند از بسیاری از حوادث تلخ در آن جلوگیری کند:

۱️⃣ شناخت خطر جریان‌های شکافنده (Rip Current)

یکی از مهمترین عوامل غرق‌شدگی در خزر، جریان‌های برگشتی آب از ساحل به سمت دریا است. این جریان‌ها ممکن است فرد را بدون هشدار از ساحل دور کنند.

اگر فردی گرفتار این جریان شد: مستقیم به سمت ساحل شنا نکند؛ چون انرژی زیادی مصرف می‌کند. ابتدا موازی با ساحل شنا کند تا از مسیر جریان خارج شود. سپس با آرامش به سمت ساحل بازگردد.

۲️⃣ شنا فقط در مناطق مجاز و تحت نظارت

ورود به دریا در نقاط بدون ناجی، خارج از طرح‌های سالمسازی و مناطق ناشناخته، خطر را چند برابر می‌کند. تابلو‌های هشدار، پرچم‌های وضعیت دریا و توصیه‌های ناجیان باید جدی گرفته شود.

۳️⃣ توجه به ویژگی‌های خاص ساحل خزر

بسیاری از سواحل این دریا شیب ناگهانی دارند؛ یعنی ممکن است فرد در فاصله کوتاه از ساحل وارد آب عمیق شود. وجود گودال‌های زیرآبی و تغییرات بستر دریا می‌تواند حتی برای افراد آشنا با شنا خطرناک باشد.

۴️⃣ پرهیز از شنا در شرایط نامناسب

شنا در این شرایط توصیه نمی‌شود: هنگام طوفانی شدن یا مواج بودن دریا، در ساعات تاریکی (شب و ابتدای صبح)، پس از بارندگی شدید یا تغییر ناگهانی هوا، زمانی که هشدار‌های دریایی اعلام شده است.

۵️⃣ اصول ایمنی فردی

کودکان و افراد کم‌تجربه باید همیشه در فاصله نزدیک از والدین یا همراهان باشند. استفاده از جلیقه نجات برای افراد غیرماهر، کودکان و هنگام قایق‌سواری ضروری است. مصرف الکل یا مواد کاهش‌دهنده هوشیاری پیش از ورود به آب بسیار خطرناک است. حتی شناگران ماهر نیز نباید تنها وارد دریا شوند.

۶️⃣ اشتباهات رایج هنگام خطر

در صورت احساس خستگی یا گرفتار شدن در آب: تقلا و دست و پا زدن شدید نکنید؛ باعث کاهش انرژی می‌شود. روی آب بمانید، نفس خود را تنظیم کنید و برای جلب توجه دست تکان دهید. تلاش برای ایستادن در نقاط ناشناخته ممکن است باعث افتادن در گودال‌های زیرآبی شود.

۷️⃣ آموزش عمومی و نقش خانواده‌ها

آموزش شنا و مهارت‌های نجات در آب باید از سنین پایین جدی گرفته شود. خانواده‌ها نباید نظارت بر کودکان را به وسایل شناور مانند تیوپ و بازوبند محدود کنند.

⚠️پیام کلیدی:

در دریای خزر، فاصله کم با ساحل به معنای امنیت نیست؛ شنا در محل مجاز، توجه به هشدار‌ها و شناخت رفتار دریا مهمترین عوامل پیشگیری از غرق‌شدگی هستند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان