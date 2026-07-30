همزمان با پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی، زائران چهارمحال‌وبختیاری با گام‌هایی استوار در مسیر کربلا بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب و رهبر معظم اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) در مسیر نورانی نجف تا کربلا گام برمی‌دارند، مسیری که امسال نیز با حضور پرشور مردم چهارمحال‌وبختیاری رنگ و بوی دیگری گرفته است.

زائران این استان با در دست داشتن پرچم‌های لبیک یا حسین (ع) و لبیک یا خامنه‌ای، عشق و ارادت خود را به اهل‌بیت (ع) و ولایت به نمایش گذاشته‌اند و زیارت خود را به نیابت از رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز میناب و همه شهدای راه حق تقدیم می‌کنند.

در این اجتماع عظیم، نوای هیهات مناالذله و شعار‌های وحدت‌آفرین، پیام ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان را به گوش جهانیان می‌رساند؛ پیامی که ریشه در فرهنگ عاشورا و مکتب شهادت دارد.

زائران چهارمحال‌وبختیاری، اربعین را تنها یک سفر معنوی نمی‌دانند، بلکه آن را میثاقی دوباره با آرمان‌های امام راحل، خون پاک شهدا و تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌خوانند میثاقی که نشان می‌دهد راه مقاومت و ولایت، همچنان با قدرت ادامه دارد.

اربعین، امروز جلوه‌ای از وحدت، ایمان و اقتدار امت اسلامی است، مسیری که هر قدم آن، پیمانی دوباره با نهضت عاشورا و ادامه راه شهیدان محسوب می‌شود.

در ادامه روایتی از حضور مردم را بیننده باشید.

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برچسب ها: اربعین حسینی ، ماه محرم
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