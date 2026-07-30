باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هشدار مهم ستاد اربعین به زائران: بیماری‌های گوارشی را جدی بگیرید + فیلم

معاون آموزش سازمان اورژانس کشور در مورد پیاده روی اربعین توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سید حسن نوری ساروی، معاون آموزش سازمان اورژانس کشور گفت: در صورت ابتلای زائران اربعین به مشکلات گوارشی حتما به پزشکان مستقر در شهرها یا مسیر پیاده‌روی مراجعه کنند.

 

 

 

مطالب مرتبط
هشدار مهم ستاد اربعین به زائران: بیماری‌های گوارشی را جدی بگیرید + فیلم
young journalists club

از اعزام کاروان اورژانس تا نکات تغذیه‌ای برای زائران اربعین

هشدار مهم ستاد اربعین به زائران: بیماری‌های گوارشی را جدی بگیرید + فیلم
young journalists club

خدمت رسانی کارشناسان اورژانس استان تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین

هشدار مهم ستاد اربعین به زائران: بیماری‌های گوارشی را جدی بگیرید + فیلم
young journalists club

اعزام اورژانس هرمزگان به مرز شلمچه

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۸۶۷

آماده‌سازی آرامگاه رهبر شهید در رواق دارالذکر برای زیارت عاشقان رهبر شهید انقلاب + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم
۵۴۵

الازرق زیر آتش؛ روایت عملیات موشکی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم
۴۶۲

اروپا در محاصره آتش؛ بحران اقلیمی شعله‌ورتر از همیشه + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم
۴۴۷

استقبال روسیه از طرح جایگزین سوئیفت نخبگان ایرانی + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم
۴۳۳

تفاوت اربعین امسال با سال‌های گذشته + فیلم

۰۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha