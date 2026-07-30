\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0633\u06cc\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0646\u0648\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0631\u0648\u06cc\u060c \u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0634 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0627\u0628\u062a\u0644\u0627\u06cc \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u06af\u0648\u0627\u0631\u0634\u06cc \u062d\u062a\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u067e\u0632\u0634\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0633\u062a\u0642\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0647\u0627 \u06cc\u0627 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647\u200c\u0631\u0648\u06cc \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0