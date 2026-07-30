باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - ارسلان قربان پور فیزیوتراپ و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کوله‌ پشتی نامناسب باعث درد شانه، گردن و کمر در پیاده ‌روی اربعین می‌شود.کوله پشتی باید حتی وزن نسبتا کم داشته باشد اگر وزن کوله به‌ درستی انتخاب نشود، می‌تواند به مرور باعث خستگی شود.

به گفته وی، کوله باید سبک باشد و تنها در پیاده روی اربعین وسایل ضروری را همراه ببرید. وسایل غیرضروری را حذف کنید و از حمل بار زیاد خودداری کنید.

ارسلان قربان پور تاکید کرد: برای بسیاری از زائران، یک کوله سبک با حجم متوسط کافی است مقدار بار مناسب به شرایط جسمی، سن، توانایی فرد و مدت سفر بستگی دارد.

وی اضافه کرد: بندهای شانه باید پهن و قابل تنظیم باشند .بندهای باریک ممکن است فشار را در ناحیه کوچکی از شانه متمرکز کنند و باعث درد یا احساس فشار شوند؛ بندهای پهن و دارای لایه نرم معمولا فشار را بهتر توزیع می کنند.

قربان پور ادامه داد: هر دو بند کوله باید استفاده شوند. حمل کوله روی یک شانه باعث توزیع نامتقارن وزن می ‌شود و ممکن است فشار بیشتری به گردن، شانه و ستون فقرات وارد کند و فرد را مستعد دردهای عضلانی اسکلتی نماید.

وی اضافه کرد: اگر کوله دارای بند سینه یا بند کمری است، استفاده صحیح از آنها می ‌تواند به کاهش حرکت کوله و توزیع بهتر بار کمک کند. این بندها نباید آنقدر محکم بسته شوند که تنفس یا حرکت طبیعی را محدود کنند.