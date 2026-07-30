حمله متجاوزان آمریکایی به یک منزل مسکونی در قشم/ دو کودک به بیمارستان منتقل شدند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم خبر داد و گفت: تیم‌های امدادی دو نفر کودک محبوس‌شده زیر آوار را به بیمارستان منتقل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: در پی حمله دشمن آمریکایی، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، سه نفر زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بیان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دو کودک به بیمارستان منتقل شدند

مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار کرد: در پی حمله به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم، بلافاصله تیم‌های امدادی، عملیاتی و مدیریت بحران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: دو کودک از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.

۳ نفز به شهادت رسیدند

احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: عملیات جست‌و‌جو، امدادرسانی و آواربرداری با حضور و تلاش نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس، مدیریت بحران و سایر تیم‌های عملیاتی به پایان رسید.

وی افزود: در جریان این عملیات، پیکر ۳ عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و یکی از فرزندان از زیر آوار خارج شد که متأسفانه بر اثر این حمله جان خود را از دست داده بودند.

نفیسی با محکوم کردن این حمله، از تلاش نیرو‌های امدادی و عملیاتی حاضر در صحنه قدردانی کرد و گفت: با پایان عملیات آواربرداری، تمامی افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند و عملیات امدادی در این محل خاتمه یافت.

منبع: روابط‌عمومی استانداری هرمزگان

برچسب ها: حمله دشمن ، حمله موشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
الان بهترین‌ زمان برای ضمیمه کردن کویت، بحرین، امارات، قطر عمان به خاک ایرانه
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
م
۱۴:۱۶ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه این ترامپ شیطان بیشرف ایران نابود کرد
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۴۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تجربه ثابت کرد که آمریکا بد عهد و مکار و فریبکار هست و به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست و نباید به آمریکا اعتماد کرد
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی مقاوم
۱۴:۰۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
آن شاالله در خون شهدا خفه بشه این سگ زرد وروباه مکارش رب افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بلید کویت وبحرین راتصرف کنیم تا جنگ رابه مناطق خارج از ایران بکشانیم.
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۳۸ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
حاکمان کویت و بحرین را بزنیم و بعد با همکاری مردمان آن کشورها کویت و بحرین را تصرف کنیم چون مردم هم از دست آنها ناراضی هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکا اسرائیل امارات متحده عربی عربستان سعودی امارت
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
اون وقت می گن با این دشمن خونخوار مذاکره می شود کرد
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۵:۴۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ زورگو و مکار هیچ اعتقادی به مذاکره ندارد و از مذاکره فقط برای فریب و غافلگیر کردن استفاده می‌کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
تا مردم ایران نابود نکردند بمب اتم رونمایی کنید اگر توانایی درست کردن بمب اتم دارید و درست نکنید اون دنیا خون هر که ریخته بشود باید جوابگو باشید
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
بمب اتم ساخت کنید مردم ایران به کشتن می دهید

چرا نمیفهمید بمب اتم یعنی بازدارندگی
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
باید محل سکونت اتباع آمریکایی در منطقه هدف گرفته شود.
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۱:۴۱ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
سردار منتظریم، شهادت هر هموطن به درک فرستادن یک امریکایی
۱
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
چرا آرامکو رو نمی زنید تا اقتصاد آمریکا فلج بشه و جنگ تموم بشه
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کویت روباخاک یکسان کنیدچون حمله ازاونجابودخ
۹
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۰۸ مرداد ۱۴۰۵
کویت رو باید تصرف کرد
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