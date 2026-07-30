حمله متجاوزان آمریکایی به یک منزل مسکونی در قشم/ دو کودک به بیمارستان منتقل شدند

باشگاه خبرنگاران جوان- احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: در پی حمله دشمن آمریکایی، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، سه نفر زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بیان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دو کودک به بیمارستان منتقل شدند

مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار کرد: در پی حمله به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم، بلافاصله تیم‌های امدادی، عملیاتی و مدیریت بحران به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: دو کودک از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: این منزل محل سکونت یک خانواده پنج نفره بوده که در زمان وقوع حادثه در داخل ساختمان حضور داشتند.

۳ نفز به شهادت رسیدند

احمد نفیسی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان گفت: عملیات جست‌و‌جو، امدادرسانی و آواربرداری با حضور و تلاش نیرو‌های امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس، مدیریت بحران و سایر تیم‌های عملیاتی به پایان رسید.

وی افزود: در جریان این عملیات، پیکر ۳ عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و یکی از فرزندان از زیر آوار خارج شد که متأسفانه بر اثر این حمله جان خود را از دست داده بودند.

نفیسی با محکوم کردن این حمله، از تلاش نیرو‌های امدادی و عملیاتی حاضر در صحنه قدردانی کرد و گفت: با پایان عملیات آواربرداری، تمامی افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند و عملیات امدادی در این محل خاتمه یافت.

منبع: روابط‌عمومی استانداری هرمزگان